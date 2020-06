Propuneri PNL de sustinere a familiilor vulnerabile: Recunoasterea sociala a familiilor numeroase si definirea lor in legislatie

Ziare.

com

Initiativa propune masuri de sprijin pentru cele mai vulnerabile familii in contextul pandemiei de coronavirus: definirea pentru prima data in Romania a conceptului de familie numeroasa, posibilitatea acordarii de beneficii si facilitati in baza unui card public din partea administratiei publice sau acordarea de beneficii si facilitati din partea partenerilor privati, in baza unui card privat de tipul: tichete de reducere pentru achizitionarea masinilor de familie care au mai mult de cinci locuri (family cars), reduceri sau gratuitati la medicamente si produse farmaceutice ori la articole pentru copii."In prezent, criza economica provocata de pandemia de COVID-19 afecteaza cel mai puternic familiile vulnerabile, adica cele cu multi copii si cele monoparentale, dat fiind ca veniturile acestora se reduc considerabil, in timp ce cheltuielile legate de necesitatile de hrana, educatie si sanatate cresc.", a declarat deputatul PNL Matei Dobrovie.In acest proces de recunoastere sociala a familiilor numeroase si de instituire a unor masuri de sprijin pentru ele se pot implica atat institutiile publice, pornind de la nivelul institutiilor si autoritatilor publice centrale si pana la nivelul municipalitatilor si a administratiei publice locale, cat si partenerii privati interesati (companii, ONG-uri)."Principalele elemente de noutate cu care vine aceasta propunere legislativa sunt:- Definirea pentru prima data in Romania a conceptului de familie numeroasa,- recunoasterea oficiala a acestora prin Certificatul pentru familiile numeroase,- acordarea de carduri publice si de carduri private de beneficii,- introducerea de conditii de eligibilitate pentru beneficiari,- prevederi speciale pentru familiile monoparentale, in caz de divort, adoptie sau tutela,- stabilirea unui regim sanctionator in caz de nerespectare a obligatiilor;Posibilitatea acordarii de beneficii si facilitati membrilor familiilor numeroase in baza unui card public din partea administratiei publice locale precum:- burse, premii si reduceri de taxe in domeniul educatiei si sanatatii,- vouchere pentru acoperirea cheltuielilor pentru copiii nou-nascuti sau oferirea propriu-zisa de scutece, trusou, pampersi, lapte praf, carucior,- alocarea de fonduri pentru achizitia de carti si alte materiale didactice,- reduceri la activitati si servicii culturale, sportive si de agrement,- abonamente gratuite pentru parcari publice si rezidentiale", spune deputatul.O alta noutate este posibilitatea acordarii de beneficii si facilitati membrilor familiilor numeroase din partea partenerilor privati, in baza unui card privat de tipul:- tichete de reducere pentru achizitionarea masinilor de familie care au mai mult de 5 locuri (family cars),- reduceri sau gratuitati la medicamente si produse farmaceutice ori la articole pentru copii;- reduceri sau gratuitati la tratamente medicale, proteze auditive, ortopedice, tratamente oftalmologice, stomatologice sau logopedie;- reduceri la achizitionarea de locuinte pentru familiile numeroase sau la chiriile aferente locuintelor;- oferirea de programe speciale de creditare pentru familiile numeroase;- alte bunuri si servicii oferite gratuit sau cu reducere de catre partenerii privati, in functie de domeniul lor de activitate.Proiectul legislativ mai propune introducerea de conditii obligatorii pentru a beneficia de aceste facilitati:- cel putin unul dintre parinti trebuie sa aiba un loc de munca, sa se ocupe de ingrijirea si supravegherea celor minimum trei copii si sa aiba capacitate de exercitiu deplina;- introducerea conditiei varstei de maxim de 18, sau de cel mult 21 de ani in cazul continuarii studiilor, a celor minim trei copii care fac parte din familia numeroasa, precum si conditia scolarizarii obligatorii a copiilor, cu restrictii clare privind numarul de absente permis.Aceasta masura previne abandonul scolar de catre copiii din familiile numeroase din cauza cheltuielilor mari.