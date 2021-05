Noi propuneri de relaxare: Nunti si botezuri cu persoane vaccinate si testate. In ce conditii s-ar putea renunta la masca

Astfel, s-ar putea redeschide piscinele interioare pentru turistii hotelurilor, cu respectarea distantarii. Mai mult, s-ar putea renunta la limitarea capacitatii restaurantelor, cu conditia sa fie respectata distantarea, potrivit unor surse Digi24 Masurile de relaxare ar putea sa fie luate la nivel regional sau judetean. In zonele unde a fost vaccinata cel putin jumatate din populatie, s-ar putea renunta la portul mastii in aer liber, iar restrictiile de circulatie pe timpul noptii ar putea sa fie eliminate. Mai mult, daca rata vaccinarii trece de 70%, masca nu ar mai urma sa fie obligatorie in niciun spatiu public.