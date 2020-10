Prosoape de hartie si alte consumabile de hartie pentru pastrarea igienei

In special atunci cand este vorba despre zonele mai aglomerate, precum sunt spatiile pentru birouri, mall-urile, benzinariile, clinicile si spitale si asa mai departe, toaletele acestora trebuie sa fie utilate corespunzator cu consumabile de hartie de unica folosinta, astfel incat igiena sa se realizeze corespunzator.Cel mai important avantaj al acestor produse din hartie, dupa cum sugereaza si denumirea, "consumabile", se refera la caracteristica speciala de a fi de unica folosinta, deci automat, sunt igienice, nu ajuta la inmultirea microbilor si a virusilor, sunt usor de folosit si usor de reciclat. In mod categoric in astfel de spatii, precum baile publice sau cele din spatii private, dar care se folosesc la comun, nu o sa vedeti niciodata prosoape clasice, textile, asa cum avem in propriile locuinte, deoarece prosoapele clasice sunt medii propice pentru inmultirea rapida a microbilor.Utilizanddin hartie, putem scadea considerabil riscul de a ne contamina cu diverse bacterii sau cu diversi microbi. De asemenea, s-au facut de-a lungul timpului numeroase studii care au aratat faptul ca daca nu ne uscam corespunzator mainile, riscul de a ne contamina este unul destul de ridicat.Daca ne stergem mainile cu prosoape de unica folosinta, vom indeparta cu succes un numar foarte mare de bacterii, asigurandu-ne astfel o protectie deosebita. In cazul in care utilizam un prosop din material textile, poate exista riscul ca acela sa fi fost folosit si de altcineva, fapt care bineinteles ca se va si intampla daca este vorba despre un grup sanitar frecventat de un numar mare de persoane. Prosoapele de hartie insa, sunt individuale, folosite impreuna cu un dispenser professional, aceste se dozeaza rapid, usor si igienic, fara a atinge nicio suprafata si astfel, se elimina orice risc de contaminare.Un alt mare avantaj in ceea ce priveste hartia, mai mult sau mai putin pentru sanatatea noastra de zi cu zi, se refera la faptul ca este un material biodegradabil. In comparatie cu plasticul sau cu alte materiale, hartia care se utilizeaza pentru aceste prosoape de unica folosinta este biodegradabila, ceea ce inseamna ca se autodistruge intr-un timp mult mai scurt, fara a provoca niciun fel de dauna mediului inconjurator. Asa cum este si de inteles si bineinteles responsabil, nu inseamna ca trebuie sa aruncam hartia in locuri nepermise, peste tot in natura, ci sa reciclam resposabil, aruncand hartia utilizata in cosuri de gunoi dedicate colectarii selective de deseuri.In plus, consumabilele de hartie se pot folosi cu succes si in spitale si cabinete medicale, acolo unde dupa fiecare consultatie igiena trebuie sa se realizeze impecabil. Atat in centrele medicale, cat si in saloanele de infrumusetare sunt recomandate rolele medicale si prosoapele pentru coafor , realizate tot din hartie de unica folosinta, care se folosesc pe paturile speciale si se schimba dupa fiecare utilizare cu un nou cearceaf igienic.Pentru o igiena ideala, consumabilele din hartie de la Sanito.ro sunt alegerea perfecta, indiferent de tipul spatiului in care sunt folosite: acasa, la birou, in mall-uri, institutii sau centre medicale.