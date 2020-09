Protectie si igiena in scoli si gradinite

In contextul actual, curatenia si igiena sunt extrem de importante si au un rol extreme de important in pastrarea sanatatii copiilor si a intregii familii. De aceea, trebuie acordata o atentie speciala conditiilor din scoli, gradinite, locuri de joaca si alte spatii pentru defasurarea activitatilor pentru copii.Este deci foarte important ca spatiile in care traiesc si se joaca copiii sa fie foarte bine curatate si dezinfectate cu produse profesionale, de cea mai buna calitate. In plus, atat parintii cat si copiii trebuie sa fie foarte bine informati si educati cu privire la importanta curateniei pentru sanatate.Masurile pentru pastrarea igienei si indepartarea bacteriilor si a virusurilor sunt multiple si pot incepe chiar inainte ca cei mici sa paseasca in interiorul unitatilor de invatamant. Astfel, cladirile in care isi desfasoara activitatea o gradinita sau o scoala trebuie intretinute corespunzator cu produse si articole pentru mentinerea curateniei si a igienei. Acestea trebuie sa fie bune sin punct de vedere calitativ si profesionale.La intrarea in unitatile de invatamant se pot monta covorasele dezinfectante , care tin virusurile si microbii la distanta. Holurile pot fi dotate cu masinile profesionale de curatenie, care sa spele professional suprafetele cu detergent.Pe langa acestea, din scoli nu trebuie sa lipseasca:* Dispensere si dozatoare, pentru folosirea igienica a sapunului si a prosoapelor de hartie de unica folosinta* Consumabile hartie de unica folosinta, spuma si crema si dezinfectanti pentru maini* Odorizante pentru camera* Detergenti profesionali si produse pentru curatenie* Cosuri gunoisi standuri pentru dezinfectarePe langa toate produsele pentru curatarea si igienizarea spatiilor, esential pentru cei mici este sa aiba o igienizare corecta a mainilor. Mainile au un rol important in raspandirea microorganismelor si a bolilor, de aceea este important sa le spalam si sa le igienizam cat mai bine. Pana la 80% din bolile infectioase se transmit, conform World Health Organisation (WHO), prin maini. Astfel, datorita numarului mare de microorganisme tranzitorii ce se gasesc pe maini, dezinfectia igienica reprezinta cea mai importanta masura pentru reducerea incarcaturii microbiene. Aceasta se face dupa spalarea si uscarea prealabila (daca mainile sunt vizibil murdare), cu o cantitate de dezinfectant necesara. In acest sens, cele mai recomandate produse sunt gamele profesionale de dezinfectanti profesionali pentru igienizarea corecta a mainilor.Spalatul regulat si temeinic al mainilor este esential pentru pastrarea sanatatii. In mod special dupa fiecare utilizare a toaletei, inainte si dupa masa precum si dupa contactul cu animalele, jucariile, bancile din scoli si alte elemente favorabile dezvoltarii bacteriilor.Astefel, pentru a pastra sanatatea si pentru a mentine un sistem imunitar puternic, aspecte esentiale unui stil de viata sanatos, mai ales cand vorbim de perioade atat de importante de dezvoltare din viata copiilor, trebui sa tinem cont de normele de igiena necesare oricarui spatiu cu care interactionam si sa folosim produse de cea mai inalta calitate.