Zeci de mineri s-au blocat in subteran la Mina Lupeni. Protestul a cauzat, indirect, oprirea caldurii in orasul Deva

In noaptea de joi spre vineri, Termocentrala Mintia si-a oprit activitatea din cauza lipsei de carbune, iar locuintele si institutiile din Deva au ramas fara incalzire. Termocentrala Mintia si-a oprit activitatea din cauza lipsei de carbune, in timp ce minerii din Valea Jiului protesteaza in curtea Minei Lupeni unde isi cer drepturile salariale restante si ii sustin pe ortacii care s-au blocat in subteran."Complexul Energetic Hunedoara si-a oprit atat productia de carbune cat si pe cea de energie . Termocentrala Mintia a fost oprita. Guvernul trebuie sa vina maine cu solutii sau sa plece acasa", a transmis Cristian Istoc, presedintele Sindicatului Solidaritatea din Hunedoara.Si Complexul Energetic Hunedoara, sucursala Electrocentrale Deva - Termocentrala Mintia, a transmis un comunicat de presa, vineri, in care anunta oprirea furnizarii agentului termic."Conducerea Complexului Energetic Hunedoara anunta ca din cauza disfunctionalitatilor aparute in aprovizionarea cu carbune a Termocentralei Mintia, in cursul zilei de astazi 19 februarie 2021, s-a oprit furnizarea agentului termic primar, implicit a apei calde de consum si a incalzirii in municipiul Deva, urmand ca activitatea Termocentralei Mintia sa fie reluata in momentul reinceperii activitatii de extractie a carbunelui in Valea Jiului. Ne cerem scuze locuitorilor orasului Deva pentru disconfortul creat", transmite CEH.Sute de mineri din Valea Jiului s-au adunat in curtea Minei Lupeni unde aproximativ o suta de mineri sunt blocati in subteran. Ortacii de la alte mine din zona au venit sa ii sustina pe cei din subteran.Vineri, o delegatie formata din liderii Sindicatului Muntele din Valea Jiului se intalneste cu ministrul Energiei, Virgil Popescu pentru a-i prezenta situatia cu care se confrunta minerii.Sindicalistii vor prezenta ministrului o lista de revendicari in care minerii cer demisia conducerii CEH, achitarea salariilor in doua transe in zilele de 15 si 30 ale lunii, achitarea tichetelor de masa restante de 10 luni si a transportului la si de la locul de munca restant de 11 luni. De asemenea ortacii solicita prezenta ministrului Energiei in Valea Jiului, mai exact in subteranul Minei Lupeni.