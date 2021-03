VIDEO Protest in Bucuresti fata de restrictiile anti-COVID, condus de senatoarea Diana Sosoaca: "Merg la Cotroceni! Doar ca presedinte!"

"Jos dictatura medicala"

Cei prezenti la protest au strigat in repetate randuri "Sosoaca, presedinte!" si i-au oferit buchete de flori. Senatoarea a tinut un discurs dur in care a acuzat atat resptrictiile impuse de catre guvern dar si presa, sustinand ca din cauza banilor oferiti televiziunilor copiii nu au beneficiat de marirea alocatiilor.Intrebata daca va merge si la protestul de la Cotroceni, Diana Sosoaca a declarat ironica: "Auzi, ma intreaba daca merg la Cotroceni! Doar ca presedinte!".La un moment dat ea le-a spus celor din fata ei: "Nu intru in PSD . Daca intru in PSD fac macel!"Tot in Piata Victoriei au ajuns si Luis Lazarus Adriana Bahmuteanu , dar si Amalia Belantoni.Unii dintre participanti au icoane si steaguri ale Romaniei inscriptionate cu "Dacii Liberi" sau imprimate cu simbolul lupului dacic.In momentul in care ajung in zona din apropierea Guvernului, mai toti isi dau masca jos. In piata sunt prezenti oameni de toate varstele, au fost adusi inclusiv copii.Pe baloanele aduse de protestatari este scris "Jos dictatura medicala". Protestul a fost aprobat, dar doar pentru un numar de 100 de participanti, motiv pentru care organizatorul a fost deja amendat pentru ca a incalcat limita de participanti.