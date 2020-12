Sindicalistii Cartel Alfa picheteaza Ministerul Muncii, "dezamagiti" ca salariului minim va creste cu doar 41 de lei net

"Mentinerea acestui nivel al salariului minim, fara masuri de inghetare a preturilor, este un furt din munca lucratorilor, in beneficiul actionarilor si capitalului. Confederatia Nationala Sindicala Cartel ALFA nu accepta acest furt din munca lucratorilor si decide declansarea unei serii de actiuni de protest, avand ca scop cresterea veniturilor lucratorilor", anunta membrii acestei confederatii sindicale.Oficialii CNS "Cartel Alfa" se arata "dezamagiti" in urma anuntului Guvernului potrivit caruia salariul minim pe economie va creste cu 41 de lei net, sindicalistii considerand ca decizia "este una care prefigureaza o noua politica de austeritate care arunca din nou toate costurile crizei pe seama lucratorilor si a celor saraci".Sindicalisii au decis sa picheteze, marti, sediul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, iar actiunea va incepe la ora 10:00."Preturile au crescut si vor continua sa creasca. La fel si productivitatea a crescut. In 2020 productivitatea a crescut cu 4,4%, desi cresterea de anul trecut s-a bazat pe o crestere estimata de 3,9%. O crestere cu doar 40 de lei nu acopera nici macar cheltuielile suplimentare pentru masti si alte elemente de protectie individuala. In prezent, in Romania, productivitatea este la jumatate din media uniunii Europene, pe cand salariile sunt doar la un sfert. Guvernul refuza sa ia act de aceste evolutii si sa le transpuna legislativ prin ajustarea corespunzatoare a salariului minim. Mentinerea acestui nivel al salariului minim, fara masuri de inghetare a preturilor, este un furt din munca lucratorilor, in beneficiul actionarilor si capitalului. Confederatia Nationala Sindicala "Cartel ALFA" nu accepta acest furt din munca lucratorilor si decide declansarea unei serii de actiuni de protest, avand ca scop cresterea veniturilor lucratorilor", transmite "Cartel Alfa" in comunicat.Sindicalistii mai considera ca politica de austeritate nu reprezinta o rezolvare a problemelor generate de criza economica."Nu politica de austeritate este solutia de traversare cu bine a crizei economice. Avem precedentul crizei financiare din 2010, care arata clar ca modelul austeritatii a prelungit si a facut mai dificila revenirea. Intreaga Europa si-a insusit lectia de atunci si, in consecinta, si-a orientat politicile cu prioritate spre mentinerea locurilor de munca si pastrarea puterii de cumparare a populatiei. Tot in timpul crizei a fost publicata si propunerea de directiva privind salariile minime corecte, care prevede ca statele membre trebuie sa asigure un nivel echitabil al salariului minim. In prezent, salariul minim din Romania nu acopera nici jumatate din cheltuielile minime pentru un trai decent", adauga sindicalistii in documentul citat.