Arme albe, gasite asupra unor participanti la protestul din Galati. Un jandarm a platit taxiul pentru un baiat de 13 ani si bunica lui, desi asupra copilului gasise un briceag

Potrivit unui comunicat al Jandarmeriei Galati, in urma protestului de marti seara, jandarmii au gasit un box si un cuter asupra a doi tineri, unul de 21 de ani, iar celalalt de 22 de ani, ei aflandu-se in grupul de manifestanti de pe platoul din fata Prefecturii.De asemenea, jandarmii au mai descoperit un briceag asupra unui baiat de 13 ani care se afla la protest. La fata locului a fost chemata bunica baiatului, cea care are grija de el deoarece nu are parinti. Femeia a primit un avertisment pentru nesupravegherea copilului. Deoarece ea este bolnava si nu avea bani sa se intoarca acasa unul dintre jandarmi i-a platit taxiul, a mai transmis Jandarmeria Galati.Jandarmii au mai descoperit bucati de gresie, pietre si bate pe platoul din fata Prefecturii, dar si pe traseul protestului."Inainte de inceperea protestului, la controlul platoului de la Prefectura au fost gasite, ascunse in spatele monumentului, bucati de gresie, pietre, bate. Pe traseul de deplasare (strada Domneasca, strada Brailei) au fost gasite aceleasi obiecte, inainte de inceperea marsului", a mai precizat Jandarmeria Galati.Sursa citata a precizat ca o persoana a fost extrasa din multime pe platoul din fata Prefecturii pentru ca incita si a primit un avertisment.Totodata, intr-un taxi sosit la protest a fost gasita o maceta."Intr-un taxi sosit la protest si oprit la control de catre echipajele de politie a fost gasita o maceta, intre banchetele din fata. Conducatorul auto, in varsta de 24 ani, a fost preluat de catre politie si s-a intocmit dosar penal", a mai precizat Jandarmeria Galati.Pana in prezent jandarmii au dat trei amenzi in valoare de 2.200 de lei.