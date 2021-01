FOTO/ VIDEO Protest la Sibiu fata de schimbarea modului de calcul al taxei de salubrizare, care ar urma sa creasca si de trei ori

Taxa ar urma sa nu mai fie platita in functie de numarul de membri ai unei familii, ci pentru fiecare adresa. Protestatarii considera incorect ca familiile singure si cele formate din putine persoane sa plateasca la fel ca familiile numeroase.Mobilizarea la protest a fost facuta pe retelele sociale, sibienii fiind invitati la "o plimbare" in Piata Mare din Sibiu. Oamenii sunt nemultumiti de faptul ca modul in care este calculata taxa de salubritate este schimbat, iar in urma acestei decizii unii dintre ei ar urma sa plateasca facturi de trei ori mai mari.Foto: oradesibiu.ro"Dorim sa platim in functie de numarul celor din familie, nu pe apartament sau pe casa", a declarat una dintre protestatare. La fata locului au fost mobilizati si jandarmi, care au solicitat oamenilor sa pastreze distanta fizica.In paralel, nemultumitii au deschis si o petitie care a fost semnata de peste 2200 de persoane care nu vor modificarile care ar duce la majorarea taxei. Operatorul de salubritate din Sibiu, compania SOMA a exprimat, anterior protestului, un punct de vedere cu privire la propunerea de Regulament de taxa de salubrizare lansata in consultare publica de Primaria Sibiu.Conform documentului citat, SOMA nu are in atributii si nici nu are competente conferite de lege in redactarea si modificarea Regulamentelor care prevad instituirea taxelor de salubrizare si nu poate solicita majorarea sau diminuarea taxelor, iar in temeiul Legii Salubrizarii nr. 101/2006 si a Legii 51/2006, competenta exclusiva a emiterii si a aprobarii Regulamentului de taxa de salubrizare revine consiliilor locale."Dorim sa ne delimitam de polemica recent aparuta in spatiul public, SOMA nefiind parte a acestui proces. Mai mult, intentionam sa nu ne lasam implicati in acest proces de dezbatere, lasand spatiul la dispozitia celor in drept: autoritatile locale si cetatenii", precizeaza reprezentatii operatorului.Protestul din centrul Sibiului s-a incheiat fara incidente.