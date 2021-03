Sindicalist de la metrou: "Acest protest nu are nicio legatura cu spatiile comerciale din metrou"

Membrii sindicatului spun ca ar fi vorba despre concedierile facute recent si de reducerea salariilor angajatilor."In aceasta dimineata lucratorii din metrou au decis oprirea voluntara a lucrului. Domnule ministru, oprirea voluntara a lucrului este din urmatoarele cauze:-47 de mecanici au fost concediati dupa care s-a revenit si se pare ca au fost reangajati. Doar o parte au mai acceptat acest lucru.- Se fac disponibilizari,- se reduc salariile,- se refuza dialogul social", a spus un lider sindical.Acesta a mai precizat ca "oprirea voluntara a lucrului nu are legatura cu spatiile comerciale din metrou"."Nu dorim ca multinationalele sau corporatiile sa preia conducerea metroului", a mai precizat acesta. Circulatia trenurilor de metrou a fost blocata vineri dimineata , 26 martie, de un protest spontan al unor reprezentanti ai sindicatului USLM in statia Piata Unirii, acestia coborand in tunel, pe calea de rulare, si impiedicand pornirea la timp, conform programului normal, a trenurilor de pasageri.Primarul sectorului 1, Clotilde Armand , despre protestul spontan al sindicalistilor Metrorex: "Santajul Mafiei a ajuns si la metrou . Asemenea gesturi sunt de netolerat"