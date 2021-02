Zeci de mineri de la Lupeni continua sa stea blocati in subteran. Este a cincea zi consecutiva de proteste

Presedintele executiv al sindicatului Muntele, Alin Sin, a declarat sambata, pentru News.ro, ca la Lupeni continua protestul minerilor, pentru a cincea zi consecutiv acestia fiind blocati in subteran."Dimineata, undeva la 60-65 de colegi erau cantonati in subteran. Restul, au mai iesit pentru ca unii au avut ceva probleme de sanatate, o parte au iesit pentru a face aprovizionarea cu alimente si medicamente pentru cei care se afla in subteran", a declarat Alin Sin.In acelasi timp, colegi ai celor aflati in mina s-au adunat in fata sediului Exploatarii Miniere Lupeni in semn de solidaritate cu protestatarii.Prim-ministrul Florin Citu a declarat vineri ca Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta prin care sa se poata face plata salariilor minerilor din Valea Jiului pe o perioada de trei luni. Intre timp, Termocentrala de la Mintia a fost oprita din lipsa de carbune, iar din cauza ca scolile nu mai sunt incalzite, elevii din Deva vor trece la scoala online. Premierul a anuntat ca asteapta de la Ministerul Energiei un plan pe termen lung."In sedinta de Guvern de ieri a fost aprobata o Ordonanta de urgenta care, prin fondul de garantare a creantelor salariale, ca sa se clarifice, si asta inseamna plata salariilor pe urmatoarele trei luni de zile.Astazi cred ca este deja publicata aceasta ordonanta. Ministerul Muncii ne-a spus ca va avea Hotararea de Guvern, pentru aplicarea ordonantei imediat, deci asta insemna ca in momentul in care este publicata hotararea de guvern o sa vina in sedinta de guvern. Daca este gata luni dimineata, luni vom avea o sedinta online tocmai pentru a aproba aceasta hotarare de guvern", a declarat Florin Citu, la finalul sedintei de Guvern de vineri.