Noi proteste ale sindicalistilor din sanatate. Lista principalelor revendicari

Astfel, marti, 12 ianuarie, vor fi organizate pichetari si mitinguri, in intervalul orar 12:00 - 13:00, de catre organizatiile Sanitas judetene, in fata prefecturilor din intreaga tara, solicitandu-se totodata si convocarea comisiilor de dialog social de la nivelul fiecarei prefecturi.De asemenea, Uniunea Sanitas Bucuresti , membra a Federatiei Sanitas din Romania, va picheta marti, in intervalul orar mentionat, sediul Guvernului din Piata Victoriei.Sindicalistii au mai anuntat ca vor picheta si sediile Ministerului Sanatatii, Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, Ministerului Finantelor Publice, Guvernului si Parlamentului Romaniei in perioada in care vor avea loc dezbaterile pe Legea bugetului de stat."Refuzul Guvernului de a respecta legea si de a acorda salariile cuvenite pentru anul 2021 salariatilor din sanatate si asistenta sociala reprezinta o jignire la adresa efortului pe care fiecare dintre acestia il depune zi de zi la locul de munca, de mai bine de 11 luni.In aceste conditii, Consiliul National al Federatiei SANITAS, intrunit astazi, 5 ianuarie 2021, reprezentand peste 100.000 de membri de sindicat din unitatile sanitare, cele de asistenta medico-sociala si cele de asistenta sociala, a analizat situatia creata de aparitia OUG nr. 226/2020 si a decis organizarea in urmatoarea perioada a unei serii de actiuni pentru sustinerea urmatoarelor revendicari: aplicarea prevederilor Legii nr. 153/2017 - Legea-cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice; stabilirea sporului de conditii prin raportare la salariul de baza aflat in plata; acordarea stimulentului de risc salariatilor din asistenta sociala", se preciza in comunicatul federatiei transmis AGERPRES in data de 5 ianuarie 2020.Actiunile care vor mai fi organizate la nivel national de Federatia Sanitas in perioada urmatoare vizeaza lansarea unei petitii online pentru sustinerea aplicarii prevederilor Legii nr. 153/2017 si exceptarea salariatilor din sanatate si asistenta sociala de la prevederile art. I din OUG nr. 226/2020, precum si solicitarea organizarii unor intalniri la nivelul Guvernului Romaniei cu ministrii responsabili pentru deblocarea situatiei create de aparitia OUG nr. 226/2020.De asemenea, sindicalistii vor redacta o scrisoare deschisa catre Presedintie, membrii Parlamentului Romaniei si ai Parlamentului European prin care vor sa atraga atentia asupra faptului ca "Romania este singura tara europeana care in plina pandemie diminueaza veniturile salariatilor care se lupta in mod direct pentru stoparea acesteia".Nu in ultimul rand, vor fi informate organizatiile sindicale internationale la care federatia este afiliata despre situatia creata de OUG nr. 226/2020 in randul salariatilor din sanatate si asistenta sociala si solicitarea unor actiuni de sustinere a membrilor de sindicat."In functie de rezultatul actiunilor deja programate, Federatia Sanitas va continua sa organizeze forme de protest legale in aceasta perioada, pentru sustinerea si solutionarea revendicarilor membrilor nostri de sindicat", au spus reprezentantii organizatiei sindicale.