UPDATE Protest spontan la Termocentrala Mintia. Peste 140 de muncitori au refuzat sa inceapa lucrul. Protestatarii ameninta cu vor lasa orasul Deva fara apa calda si solicita prezenta premierului pentru dezamorsarea conflictului

Conducerea Complexului Energetic Hunedoara (CEH) se afla la locul protestului si poarta discutii cu angajatii.Peste 140 de energeticieni din Schimbul I de la Termocentrala Mintia, judetul Hunedoara, au refuzat sa intre la lucru, marti, 18 august Ei cer plata drepturilor salariale restante si un program de salvare sau de inchidere a termocentralei, adresand o scrisoare in acest sens si premierului Ludovic Orban Sindicatul Solidaritatea, prin presedintele acestuia, Cristian Istoc, a trimis o scrisoare deschisa premierului Ludovic Orban in care solicita rezolvarea unor revendicari ale angajatilor de la Termocentrala Mintia care au refuzat sa intre la munca.Revendicarile sunt:- plata restantelor de natura salariala neachitate in ultimele 5 luni catre angajatii Complexului Energetic Hunedoara;- un program pentru functionarea termocentralei Mintia (reorganizarea Societatii Complexului Energetic Hunedoara S.A.) prin care sa se asigure securitatea energetica a Romaniei in vestul tarii, respectiv siguranta locurilor de munca;- in urma reorganizarii Societatii Complexului Energetic Hunedoara S.A., in situatia darii in plata a termocentralei Mintia, aceasta sa fie transferata ca un intreg (cu toate grupurile energetice);- in lipsa unui program pentru functionarea termocentralei Mintia (reorganizarea Societatii Complexului Energetic Hunedoara S.A.), asumarea de catre prim-ministru si de partidul pe care il conduce,, a unui program de inchidere a termocentralei si asigurarea masurilor de protectie sociala pentru toti salariatii care desfasoara activitate in cadrul termocentralei.In cazul programului de inchidere salariatii solicita plati compensatorii in cuantum de 90.000 lei / salariat, 24 de luni venit de completare si plata pensiilor in afara sistemului legal pentru salariatii care si-au pierdut locul de munca, inclusiv in cazul falimentului societatii, sau sunt pe cale sa-si piarda locul de munca, cu un stagiu complet de cotizare daca au 15 ani vechime sau la 45 ani, varsta minima."Domnule prim-ministru Ludovic Orban, salvati termocentrala Mintia, asigurati securitatea energetica a Romaniei!", transmit reprezentantii Sindicatului Solidaritatea, in scrisoarea adresata premierului.