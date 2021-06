Protest inedit al transportatorilor de marfa din Romania. Ce intentioneaza sa faca vineri impotriva "hartuirii" autoritatilor fiscale

"Dupa ce a fost lasata pe cont propriu de ani de zile si a dus greul economiei pe timpul pandemiei, industria transporturilor este hartuita de autoritatile de control fiscale, care au decis reincadrarea diurnelor acordate soferilor ca venituri de natura salariala si impozitarea acestora cu impozit pe venit si contributii sociale. Controalele se efectueaza, in cele mai multe cazuri, pe ultimii cinci ani, astfel ca valoarea deciziilor de impunere rezultate se ridica la cateva milioane de euro la firmele cu parcuri in jur de 100 de camioane, depasind cu mult cifra de afaceri pe 2-3 ani a acestor firme. Cu alte cuvinte, vorbim de sume imense, pe care in majoritatea cazurilor firmele sanctionate nu au fonduri din care sa le achite", se arata intr-un comunicat al asociatiilor patronale din sector. O alta revendicare o reprezinta eliminarea tratamentului fiscal discriminatoriu de care beneficiaza angajatii la stat fata de privati. Este vorba de prevederile HG 714/2018, care ofera bugetarilor posibilitatea de a deconta, fara documente justificative, 230 de lei pe noapte pentru cheltuieli de cazare.Transportatorii de marfa sunt preocupati si de intentia actualului ministru al Transporturilor, Catalin Drula , de a introduce vinieta pe kilometru, dupa principiul "poluatorul plateste", promovata intens de Comisia Europeana de ani de zile, dar neintrodusa in practica de nicio tara europeana, ca urmare a taxelor de drum care ar creste exponential pentru transportatorii de marfuri, subliniaza comunicatul citat. Potrivit transportatorilor, aceste cresteri s-ar reflecta in preturile produselor la raft."In timp ce alte state est-europene cauta solutii sa mentina competitivitatea propriilor companii de transport pe piata comunitara, competitivitate redusa prin reglementarile protectioniste impuse de vest-europeni prin Pachetul Mobilitate, care va intra in vigoare complet in februarie 2022, Guvernul Romaniei se gandeste sa penalizeze suplimentar firmele romanesti prin supraimpozitare si suprataxare. Firmele de transport international contribuie masiv la reducerea deficitului balantei comerciale a Romaniei, care in 2020 a ajuns la peste 16 miliarde de euro. Astfel, pare de neinteles hotararea cu care institutiile statului roman actioneaza in directia punerii pe butuci a unui segment economic care angajeaza aproape 400.000 de oameni direct si indirect. Transportatorii romani solicita Guvernului, asadar, sa fie consultati inainte de introducerea de noi reglementari care le vizeaza activitatea, asa cum se cuvine unui sector economic care contribuie cu peste 7% la PIB-ul Romaniei", se mai arata in comunicat.In acest context, asociatiile APTE2002, Apulum Alba Iulia, ATM Bucovina, ARTRI, COTAR, FORT si UNTRR organizeaza joi o conferinta de presa in cadrul careia piata de transport anunta inceperea unor actiuni de protest.