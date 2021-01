Pensionarii protesteaza in fata Guvernului. De ce au iesit in strada si ce solicitari au

Picheteaza prefecturile din fiecare judet

Actiunile de protest sunt organizate de Federatia Nationala a Pensionarilor din Romania, Uniunea Generala a Pensionarilor din Romania si Federatia Nationala "Unirea" a Pensionarilor din Romania.Inainte de debutul mitingurilor din Bucuresti , presedintele Federatiei Nationale a Pensionarilor din Romania, Preda Nedelcu, a declarat ca organizatiile de pensionari au cerut membrilor din toata tara sa iasa miercuri in strada in fata Prefecturilor din fiecare judet."Noi am cerut colegilor nostri din tara, organizatiilor de pensionari , ca astazi la ora 11, cand noi ne aflam in Piata Victoriei, dumnealor se vor afla in fata prefecturilor din intreaga tara", a afirmat presedintele Federatiei Nationale a Pensionarilor din Romania.Citeste si: