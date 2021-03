Proteste ale sindicalistilor din Sanatate, la portile Palatului Parlamentului, in zilele in care bugetul va fi dezbatut in plen si aprobat. Care sunt revendicarile

Revendicarile angajatilor din Sanatate

Parlamentarii dezbat luni proiectul legii bugetului de stat

"Luni, 1 martie, si marti, 2 martie 2021, zilele in care in care va fi dezbatut in plen si aprobat Bugetul, Federatia "Solidaritatea Sanitara" protesteaza la portile Parlamentului, "asediind" parlamentarii cu revendicarile lucratorilor din sanatate. Actiunile de protest au ca scop determinarea parlamentarilor sa adopte amendamentele la Buget care contin modificarile ce corespund revendicarilor noastre, pe primul loc aflandu-se cresterea bugetului alocat sanatatii si alocarea sumelor necesare pentru respectarea drepturilor legale si morale ale lucratorilor din sanatate.Protestele vor fi desfasurate in intervalul orar 11:00-13:30, in ambele zile, la doua porti simultan, respectiv poarta dinspre Bulevardul Natiunile Unite si cea dinspre Calea 13 Septembrie, la fiecare dintre actiuni participand numarul maxim de protestatari prevazut de lege in perioada starii de alerta", au anuntat sindicalistii.Parlamentarii au primit deja pe e-mail solicitarile fiecaruia dintre cei aproape 18.000 de lucratori din sanatate care au semnat pentru acest protest.Revendicarile Federatiei "Solidaritatea Sanitara" contin solicitarile de introducere a unor masuri de protectie a lucratorilor din sanatate."Revendicarile au in vedere si eliminarea costului social al unei economii infime (cca. 0,19% din total buget) generata de taierea drepturilor salariale legale ale lucratorilor din sanatate. Aceasta economie costisitoare (din punct de vedere social) a fost prevazuta de art. 1 alin. 1 din OUG nr. 226/2020, ea vizand taierea unui drept salarial (dreptul la cresterea salariului de baza pentru cca. 35% dintre lucratorii din sectorul public de sanatate; din care cca. 71% sunt in prima linie a luptei impotriva COVID-19) scadent in anul 2021", mai afirma sindicalistii.Cresterea alocarii bugetare pentru sanatate.Respectarea drepturilor castigate.Intentia Guvernului de a reduce veniturile salariale prin eliminarea indemnizatie de hrana, reducerea unor sporuri si eliminarea voucherelor de vacanta, arata ca actuala putere se dovedeste total indiferenta fata de eforturile si sacrificiile lucratorilor din sanatate. In contextul in care profesionistilor din sanatate le este interzisa demisia iar protestele de tipul grevei sunt interzise, reducerea veniturilor salariale muta acesti lucratori in zona muncii fortateAdoptarea tuturor masurilor necesare pentru protectia sanatatii si securitatii salariatilor din sanatate (echipamente, circuite, resurse materiale si umane etc.), astfel incat sa determine o reducere semnificativa a numarului de salariati nou infectati SARS-CoV-2 si, mai ales, decedati din cauza COVID-19. Alaturi de interventiile clasice pentru o astfel de strategie, ea trebuie sa includa si urmatoarele masuri:Elaborarea unei campanii adecvate de informare a salariatilor din sanatate in privinta vaccinarii.Stabilirea standardelor privind durata de utilizare a echipamentelor individuale de protectie si asigurarea acestora in cantitatea necesara si la calitatea corespunzatoare.Elaborarea unui normativ de personal adecvat tratamentului pacientilor COVID-19.Reducerea timpului de lucru continuu in echipament individual de protectie la 3 ore.Limitarea raspunderii profesionale la conditiile create de "noua normalitate"Includerea COVID-19 ca boala profesionala pentru lucratorii din sanatate.Respectarea dreptului legal la pensia de urmas pentru copiii colegilor decedati la datorie.Cresterea salariilor de baza pentru toate categoriile de lucratori incepand cu 1 ianuarie 2021 la nivelul prevazut de legea salarizarii pentru anul 2022. Anularea reducerii salariilor de baza prevazuta de OUG nr. 226/2020.Raportarea tuturor sporurilor lucratorilor din sanatate la salariile de baza actuale si acordarea tuturor sporurilor pentru conditii de munca la nivel maxim. Introducerea tuturor categoriilor de lucratori din sanatate in Anexa nr. 2 a legii 153/2017.Acordarea stimulentului de risc pe intreaga durata a pandemiei pentru toti salariatii din sanatate.Acordarea tuturor drepturilor salariale prevazute de lege, respectiv sporul de pana in 30%, sporul pentru combaterea epidemiei si plata orelor suplimentare, pentru toti lucratorii care inca nu au beneficiat de ele.Plata garzilor cu tariful orar aferent normei de baza.Reasezarea asistentelor medicale in grila de salarizare in sensul cresterii locului pe care-l ocupa in ierarhia salariala, corespunzator locului pe care-l au in echipa medicala, respectiv contributiei la tratamentul si ingrijirea pacientilor.Negocierea anexelor la CCM sector Sanatate.Lucratorii din sanatate trebuie sa beneficieze de reducerea stagiului de cotizare (varstei de iesire la pensie) proportional cu activitatea desfasurata peste norma de baza. O reducere trebuie aplicata si pentru conditiile de munca deosebit de periculoase. Parlamentarii dezbat luni, 1 martie, proiectul legii bugetului de stat si cel al legii bugetului asigurarilor sociale pe 2021 . Comisiile pentru buget-finante mai au termen pana la ora 10.00 sa depuna rapoartele pe cele doua proiecte.De joia pana sambata trecuta au fost dezbateri si avize emise de comisiile de specialitate la cele doua propuneri legislative ale Guvernului. Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului urmeaza sa aiba dezbateri generale pe proiecte si dezbateri pe articole si anexe, luni de la ora 16.00, iar marti va fi dat votul final in Parlament. Premierul Florin Citu va participa la dezbaterile din Legislativ, a anuntat Executivul.