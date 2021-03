VIDEO 100 de persoane au protestat fata de restrictii in Timisoara: "Nu va fie frica, carantina pica!" Amenzi pentru cei care nu purtau masca

Incidenta cea mai ridicata, in Timis

Oamenii s-au strans in Piata Victoriei, apoi am mers pe treptele Catedralei, unde pe trepte s-au asezat in genunchi si au zis o rugaciune. Apoi s-au dus la primarie.La Primaria Timisoarei, ei au strigat: "Fritz nu uita Timisoara nu-i a ta!", Nu va fie frica, carantina pica! "Fara carantina, Jandarmeria apara hotia".Persoanele care au protestat purtau steaguri tricolore si mai multe pancarte cu mesaje impotriva carantinei. Ei au dat foc si la cateva masti de protectie. Jandarmeria i-a amendat pe cativa deoarece nu purtau masti de protectie.Coloana s-a dus ulterior la prefectura unde se intruneste CJSU Timis pentru a decide daca prelungesc sau nu carantina.Pe 8 martie, Timisoara si localitatile periurbane Mosnita Noua, Giroc, Dumbravita si Ghiroda au intrat in carantina din cauza numarului mare de persoane infectate cu COVID-19. In acel moment, in judetul Timis, rata de infectare cu COVID-19 a fost 5,60 cazuri la o mie de locuitori , in timp ce la Timisoara era 7.36.Conform CGS, incidenta cumulata in ultimele 14 zile la mia de locuitori este, sambata, de 5,99 la nivelul judetului Timis.