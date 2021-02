Functionarii publici protesteaza la Cotroceni si in fata Guvernului. Ce revendicari au

"Este ultimul miting din calendarul decis pentru ianuarie-februarie 2021, insa nu ne oprim aici pentru ca nici ei nu se opresc din amenintari cu taieri de salarii. Haideti in numar cat mai mare maine la ora 10,00 la Statuia Leul de langa Palatul Cotroceni! Luptati pentru drepturile voastre alaturi de PUBLISIND!", se arata intr-un comunicat de presa."Treziti-va! Toti cei care inca mai credeti ca scapa cineva. In cel mai scurt timp apare o noua lege de salarizare cu alti coeficienti si alte limite de sporuri. Urmeaza inclusiv modificari la pensii! Iesiti din amorteala si haideti la proteste! Luni am protestat in numar mare la Ministerul justitiei (a treia oara in doua luni) impreuna cu celelalte sindicate din Politia Penitenciara. Am facut sa dispara cladirea timp de 10 minute intr-o ceata colorata. Ne vom marca actiunile din ce in ce mai incisiv in raport direct proportional cu aroganta in crestere manifestata de un premier axat pe distrugerea bugetarilor", se mai arata in comunicatul citat."Nu il intereseaza dezbaterile nici macar cu cei din propriul guvern, se arata insensibil la critici si miscari sociale, pentru ca Catu detine adevarul absolut. El este cel mai frumos si cel mai destept. Si vrea sa dovedeasca sponsorilor ca va reusi sa taie cu orice pret. Sa facem acest pret sa fie cat mai ridicat. Sa plateasca cu varf si indesat pentru infatuarea cu care ignora detaliul ca este prim-ministru si pentru bugetari nu doar pentru clientela de partid", mai scriu acestia.SNPP a inceput actiunile in decembrie 2020 alaturi de sindicatele din PUBLISIND. Pana astazi am depasit 60 de mitinguri in Bucuresti si in tara, actiuni in care au fost implicate mii de oameni. Spre disperarea jandarmilor pentru ale caror drepturi nu uitam totusi sa scandam lozinci, actiunile noastre cresc in intensitate."Din martie vom avea alt calendar de proteste si actiuni din ce in ce mai percutante. Tot mai multe organizatii sindicale intra in lupta si ne bucuram ca am dat tonul si poate am inspirat si pe altii. Desteptarea si la lupta! Trebuie sa ne luam soarta in maini pentru ca aceasta guvernare are ca unic scop taierea salariilor si disponibilizari din sectorul bugetar!", noteaza comunicatul.