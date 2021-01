Forfota in randul sindicatelor din Sanatate: "Indiferenta sociala a actualului Guvern tinde sa fie picatura care umple paharul"

Care vor fi consecintele

"Indiferenta sociala a actualului Guvern, manifestata in special prin dispretul cu care trateaza dialogul social si drepturile legale tinde sa fie picatura care umple paharul", au transmis sidicalistii."In sistemul public de sanatate exista o nemultumire in continua crestere, ultimele masuri luate in luna decembrie 2020 (tratamentul discriminatoriu in privinta aplicarii reducerii varstei de pensionare pentru conditii de munca deosebit de periculoase si intreruperea cursului legal de corectare a inegalitatilor salariale/taierile salariale) contribuind la amplificarea situatiei. Indiferenta sociala a actualului Guvern, manifestata in special prin dispretul cu care trateaza dialogul social si drepturile legale tinde sa fie picatura care umple paharul", au transmis, vineri, sindicalistii "Solidaritatea Sanitara".Potrivit acestora, "incercarea Guvernului de a folosi masurile ce ar trebui limitate la combaterea pandemiei COVID-19 ca arma de lupta impotriva drepturilor legale si morale ale profesionistilor din sanatate accentueaza criza"."Suntem singura tara din U.E. in care este interzisa demisia personalului medical, profesionistii fiind supusi unui regim militar (doar in privinta obligatiilor) ce echivaleaza cu munca fortata. Masura interzicerii grevei a blocat de fapt posibilitatea lucratorilor din sanatate sa-si apere drepturile, fiind indreptata impotriva celor carora Guvernul ar trebui de fapt sa le recunoasca meritele pentru eforturile depuse si sacrificiile facute in lupta cu pandemia COVID-19.Federatia avertizeaza Guvernul asupra consecintelor incercarilor sale de a abuza de contextul pandemiei COVID-19 pentru a taia salariile si a refuza acordarea drepturilor legale si morale lucratorilor din sanatate", au mai transmis sindicalistii.Acestia considera ca "interdictia grevei devine la randul ei caduca, profesionistii din sanatate avand posibilitatea de a intra in greva generala"."Aceasta este directia principala pe care o determina indiferenta actualului Guvern fata de regulile dialogului social, fata de drepturile legale si morale ale profesionistilor din sanatate. Alternativa o reprezinta amplificarea migratiei profesionistilor din sanatate, intr-o perioada in care oportunitatile oferite de tarile occidentale au ajuns la un nivel fara precedent Cetatenii acestei tari pot fi tratati deoarece (inca mai) exista profesionisti in sectorul public de sanatate", au mai precizat sindicalistii, care anunta ca protestele incepute joi vor continua.