Protocol nou pentru pacientii cu Sars-Cov-2: Medicii de familie vor putea prescrie Favipiravir. Ivermectina - total nerecomandata

In premiera, medicii de familie vor putea prescrie favipiravir pacientilor cu forme usoare si medii de Covid, un antiviral prescris pana acum doar de catre medicii specialisti din spitale. Medicamentul creat initial pentru afectiunile reumatice si dermatologice, Plaquenil, este scos din noul protocol de tratament al pacientilor cu Covid, actualizat de Ministerul Sanatatii. Ivermectina este total nerecomandata, cu argumentul ca "date publicate pana in prezent nu sustin recomandarea utilizarii sale". Medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara, membru in Comisia Nationala de Management Clinic si Epidemiologic al Covid 19 , a explicat pentru News.ro ce anume se schimba in noul protocol de tratament."In mare, el mentine terapia si structura protocolului initial. Are in schimb un capitol nou, important, recomandari pentru medicii de familie, pentru ca in vechiul prorocol nu existau astfel de recomandari.Un element nou, important, este ca li se permite medicilor de familie sa administreze tratament anti-viral oral, deoarece noile date arata ca acest tratament oral este eficient in prima saptamana de boala. Cu cat este administrat mai devreme, cu atat eficienta acestuia creste.Din pacate, la nivelul spitalului, acesti pacientii ajung cu forme severe, in etapele urmatoare ale evolutiei infectiei, si de aceea s-a considerat ca este oportun sa dam posibilitatea medicilor de familie sa administreze aceasta terapie ca sa avem eficienta si sa nu se ajunga la forme severe.Medicii de familie pot folosi antiviralul oral, care este favipiravirul, pentru ca acesta se foloseste in formele usoare si medii de boala, in formele medii si severe se foloseste antiviralul injectabil, care este remdesivirul, si care este lasat pentru uzul in spital ", a explicat intr-un interviu acordat News.ro medicul Virgil Musta.Dr. Virgil Musta a explicat si alte recomandari care exista in noul protocol de tratament pentru medicii de familie. Corticoterapia, neindicata in prima saptamana de boala, pentru ca poate duce la multiplicarea virala. Anticoagulantele pot fi prescrise de medicii de familie in functie de evaluarea riscului de tromboze endovenoase."In schimb, ca si la spitale, in faza mai avansata de boala, daca pacienti nu se interneaza si raman la domiciliu, acolo unde saturatia de oxigen scade, acolo unde asistam la o afectare pulmonara, acolo este permis de a se utiliza corticoterapia, dar nu in doze foarte mari", a explicat medicul.Noul protocol de tratament anti-Covid 19 nu mai contine si plaquenilul, un medicament creat initial pentru afectiuni reumatice si dermatologice, si nici antiviralul umifenovir, deoarece riscurile unor efecte adverse sunt prezente. Protocolul de tratament pentru pacientii cu Covid 19 actualizat are recomandari clare pentru ivermectina :"Eficienta nu este dovedita, studiile sunt inca putine, efectele toxice sunt destul de mari daca se administreaza in doza mare, si se poate administra doar pe studii clinice, aceasta este recomandarea Agentiei Europene, cat si a Agentiei Medicamentului din Romania.""Au fost facute cateva referiri la anticorpii monoclonali, care sunt in evaluare in Uniunea Europeana, avem speranta ca vor intra cat de curand si la noi in tara, pentru ca este un tratament eficient, dar nu a fost pus pe tabelul medicatiei care se utilizeaza, deoarece inca nu exista aceasta avizare de a fi utilizata la noi in tara", a precizat dr. Musta.Excesul de antibiotice in tratamentul bolii Covid 19 reprezinta un real pericol. Infectia Covid evolueaza rar cu suprainfectii bacteriene, mult mai rar decat gripa , spune dr. Musta. Utilizate abuziv, ele pot duce la cresterea numaruluid de infectii cu clostridium si candida.Plasma convalescenta este eficienta doar in prima saptamana a bolii, potrivit medicului: "Plasma de convalescent este un tratament cu multe contradictii. S-a utilizat ca tratament in fazele avansate, in terapie intensiva, si s-a dovedit ca nu are eficienta in aceasta faza, dar acest tratament este eficient in prima perioada, in prima saptamana a bolii. De aceea, din nou s-a reiterat importanta depistarii precoce a acestor pacienti, pentru a putea beneficia de acest tratament in spital, conform noilor criterii pe care le vom vedea in protocolul administrarii de plasma si care vor fi aceleasi ca si in protocolul european."Hidroxiclorochina a fost scoasa din protocolul de tratament al pacientilor cu Covid 19:"Agentia Europeana a Medicamentului constata in mai multe studii o eficienta limitata a acestui tratament, dar cu risc de reactii adverse severe, motiv pentru care se considera ca este mai intelept sa nu se foloseasca. Inca se fac studii, dar noi am considerat sa-l scoatem pe moment din ghidul nostru.""Exista la nivelul studiilor clinice medicamente eficiente atat pentru tratamentul in perioada initiala a bolii, cat si pentru terapia in faze avansate ale bolii, acolo este de fapt problema: medicamentele utilizate, patogenice, in momentul de fata, au eficienta dar nu suficient de mare cat sa poata sa tina sub control toate cazurile. Mortalitatea de 3,4% exista tocmai din cauza faptului ca nu avem eficienta pe formele severe de boala", a explicat dr Virgil Musta pentru News.ro.