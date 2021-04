Protocolul de reabilitare pentru pacientii care au trecut prin infectia cu COVID-19, aprobat de Ministerul Sanatatii

Tratamentul pacientilor, adaptat la cele mai noi recomandari

"Era necesar un astfel de protocol pentru evaluarea si pentru managementul terapeutic privind dizabilitatile complexe rezultate in urma infectiei cu SARS-CoV-2. Pacientii care au trecut prin boala, in special cei cu forme severe, trebuie sa beneficieze de servicii medicale de recuperare. COVID-19 este o boala cu afectare multipla de organe si care poate lasa sechele respiratorii, cardiace, neurologice, musculoscheletale, psihologice. Efectele bolii se pot intinde pe perioade variabile de timp, afectand calitatea vietii pacientilor. Continuarea reabilitarii medicale a acestora va permite monitorizarea atenta, refacerea functionalitatii si a capacitatii de munca si va scurta timpul de intoarcere la o viata normala", a declarat ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila.De asemenea, ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a aprobat si ordinul care actualizeaza protocolul medical de tratament pentru pacientii infectati cu virusul SARS-CoV-2 in conformitate cu cele mai noi studii medicale si recomandarile Organizatiei Mondiale a Sanatatii si Centrului European de Prevenire si Control al Bolilor.Astfel, a fost adaptat tratamentul pacientilor infectati cu SARS-CoV-2 in acord cu ultimele consideratii legate de medicatia antivirala. Totodata, a fost introdus un capitol nou cu recomandari pentru medicii de familie care trateaza la domiciliu pacientii infectati.Cele doua protocoale de tratament au fost elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii.Ordinele ministrului Sanatatii care contin noile prevederi medicale vor fi publicate astazi in Monitorul Oficial.