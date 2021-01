Protopopul de Vaslui, la comemorarea lui Stefan cel Mare si Sfant: "In viata lui gasim si bune, gasim si rele, nu este un inger care a venit din cer pe pamant"

Un sobor de preoti in frunte cu protopopul de Vaslui, Adrian Chirvase, a oficiat o slujba de pomenire a ostasilor care si-au dat viata pentru apararea tarii."In viata Sfantului Stefan gasim si bune, gasim si rele, pentru ca el, asemenea tuturor sfintilor, nu este un inger care a venit din cer pe pamant, ci e un om care a urcat de pe pamant la ceruri. (...)Sfantul Stefan este cel care ne arata in calitate de conducator, demnitate foarte multa, credinta fierbinte pentru Hristos si pentru Biserica. A semanat samanta de credinta, de cultura, de vitejie, in toate hotarele Moldovei si nu numai, prin toate bisericile si manastirile pe care le-a ctitorit.Si in felul acesta vedem ca memoria colectiva a poporului este cea care a cerut ca din loc in loc, si nu sunt putine, sa fie ridicate statui care aduca aminte tot timpul, tuturor si celor care conduc poporul si tuturor celor care trec pe langa ele, de ceea ce inseamna un conducator de stat si un om care a nu a tratat conducerea tarii ca pe un job, ci ca pe o misiune primita de la Dumnezeu", a spus protopopul de Vaslui, Adrian Chirvasa.Autoritatile prezente au evocat personalitatea domnitorului Stefan cel Mare, vorbind despre rolul sau in epoca dar si despre faptul ca acesta sa ar trebui sa reprezinte un reper pentru actualii conducatori."In istoria poporului roman, domnia lui Stefan cel Mare ocupa un loc important, datorat atat personalitatii exceptionale a domnitorului, cat si neobisnuitelor infaptuiri ale domniei sale, ceea ce a determinat admiratia unor ilustri contemporani. Este usor de inteles cum a putut ramane personalitatea sa asa vie in sufletul poporului sau, care l-a inaltat la proportii mitice. Din generatie in generatie, Stefan a fost cel Mare, cel Bun, cel Sfant. Nu doar al Tarii Moldovei, ci al intregului neam romanesc.Numele lui a insufletit eforturile romanilor in momentele de rascruce ale istoriei noastre. A unit romanii de pretutindeni, a inspirat literatura si folclorul cu o pilda de vitejie si demnitate si noi, cei de astazi, avandu-l inainte ca model, ne recastigam increderea in fortele noastre si stim ca Dumnezeu nu lasa in popor sa piara", a afirmat prefectul judetului Vaslui, Mircea Gologan.La Ansamblul monumental Podul Inalt din Bacaoani au avut loc depuneri de coroane in memoria voievodului si un ceremonial militar.