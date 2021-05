Pui de urs cu picioarele fracturate, gasit la marginea unui drum judetean din Arges VIDEO

Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul de Jandarmi Judetean Arges, jandarmii de la Postul Montan Arefu au intervenit, in urma unui apel la 112 , pe drumul national 7C in zona Piscul Negru pentru salvarea unui pui de urs care se afla pe marginea soselei si care nu misca."Dupa ce au ajuns la locul indicat de catre apelant, au identificat puiul de urs si au solicitat prezenta paznicului de vanatoare si a unui reprezentant D.S.V.S.A. Arges pentru a analiza starea de sanatate a animalului. Intrucat s-a constatat ca prezenta fracturi la picioarele din spate, cel mai probabil ca urmare a unei cazaturi de pe versant, a fost luata decizia ca puiul de urs sa fie transportat la Curtea de Arges unde va fi predat reprezentantilor Garzii de Mediu pentru a fi ingrijit", informeaza Jandarmeria Arges.Conform sursei citate, in momentul in care starea de sanatate ii va permite, puiul de urs va fi eliberat in mediul sau natural.