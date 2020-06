Pui de urs schiop, ucis din ordinul autoritatilor pentru ca "se obisnuise cu oamenii". "Nu a fost niciodata agresiv, este un act de cruzime fara seaman"

Justificarea autoritatilor

Localnicii spun ca animalul era domesticit, ca nu a creat niciodata probleme, si considera ca uciderea animalului, cu avizul Ministerului Mediului, este un act de cruzime., declara Mioara Popa, reprezentanta unei asociatii pentru protectia animalelor, pentru adevarul.ro Informatiile au fost confirmate de proprietara unei pensiuni din apropierea locului unde a avut loc masacrul.. Aceasta explica faptul ca ursul vine de mic si cel mai probabil a fost lasat de ursoaica. Turistii ii dadeau de mancare si venea chiar si ziua, nu numai seara. Ursul trecea printre oameni, se speria si fugea., a povestit femeia pentru Digi24 Proprietara pensiunii banuieste ca turistii suna cel mai des la 112, in momentul in care vad un urs pe strada., adauga femeia.De cealalta parte, autoritatile sustin ca uciderea ursului a fost justificata legal. Purtatorul de cuvant al Ministerului Mediului a declarat ca, desi impuscarea animalului este ultima solutie, relocarea lui nu ar fi rezolvat problema pentru ca. Acesta sustine ca autoritatile cunosteau situatia ursului de la Predeal si exista unpentru acest animal.Oficialul explica faptul ca, vanatorul respectiv a venit in urma unor apeluri la 112. Purtatorul de cuvant sustine ca este vorba de un animal cu comportament deviant care, in urma analizei, s-a constatat ca nu mai putea fi relocat in salbatice. A fost invatat de mic, de catre cei care l-au hranit, sa vina in localitate si sa ia contact cu omul., a adauga acesta.Masura a fost criticata si de alte asociatii de protectia animalelor., a declarat Cristina Lapis de la Asociatia Milioane de Prieteni pentru adevarul.ro