Puncte mobile de vaccinare vor functiona in cartierele Capitalei. Primele vizate: Ferentari si Giulesti

"Capacitatea de vaccinare nu este nevoie sa mai creasca, avem o capacitate suficienta. Mai exista un program de puncte mobile care se vor desprinde din centrele existente si vor functiona temporar in cartiere, in functie de solicitari. De exemplu, in cartierul Ferentari va exista un punct mobil de vaccinare, in cartierul Giulesti va exista un punct mobil de vaccinare sau va exista transport asigurat pentru toate persoanele care vor sa se vaccineze - dus - intors din cartier pana la centru si inapoi - si in toate celelalte sectoare e posibil sa se infiinteze puncte mobile de vaccinare in scoli sau in alte puncte aglomerate, dar asta urmeaza sa vedem in perioada urmatoare, dar fara cresterea capacitatii, ci redirectionarea capacitatii excedentare din centrele existente", a spus Alin Stoica.El a precizat ca, in prezent, la nivelul Bucurestiului, capacitatea este de peste 20.000 de vaccinari pe zi si ca se imunizeaza zilnic circa 13.000 - 14.000 de persoane."Numarul lor ajunsese undeva la 10.000 in urma cu cateva zile, fapt care era destul de ingrijorator, dar campania de comunicare cred ca a inceput sa dea roade si speram sa ajungem in asa fel incat sa umplem capacitatea de vaccinare, sa ajungem la 20.000", a mai spus prefectul Capitalei.In Bucuresti , potrivit acestuia, sunt 1.200.000 de oameni imunizati cu cel putin o doza. El si-a exprimat speranta ca si persoane din judetele limitrofe sa vina la centrele de vaccinare deschise la marginea Capitalei.Centrul de vaccinare impotriva COVID-19 de tip drive-thru amplasat pe platoul Targului Pucheni din soseaua Salaj a fost inaugurat vineri, iar de sambata aceasta cei interesati pot veni sa se imunizeze in cele doua puncte amenajate de Primaria Sectorului 5 si avizate de Directia de Sanatate Publica.