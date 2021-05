"Rabla pentru electrocasnice'' e pe val. Cate vouchere au fost aprobate in prima etapa

400 de lei pentru masini de spalat rufe, inclusiv cu uscator avand cel putin noua clasa energetica C;

400 de lei pentru masini de spalat vase avand cel putin noua clasa energetica D;

400 de lei pentru aparate de aer conditionat, inclusiv aparate de aer conditionat portabile, cu eficienta energetica la racire cel putin A++;

400 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lazi frigorifice/congelatoare avand cel putin noua clasa energetica E;

400 lei pentru televizoare avand cel putin noua clasa energetica E;

400 lei pentru uscatoare de rufe cu eficienta energetica cel putin A++;

200 de lei pentru aspiratoare cu un consum de energie mai mic de 43 kWh/an;

500 de lei pentru laptopuri;

300 de lei pentru tablete.

Conform datelor centralizate, dintre cele 75.000 de vouchere emise, 32.556 au fost aprobate pentru categoria "Frigidere", 29.407 pentru "Masini de spalat rufe" si 13.037 pentru "Masini de spalat vase".AFM precizeaza ca tichetele valorile au termen de valabilitate de 15 zile de la data publicarii listei, ce poate fi deja consultata pe site-ul Administratiei.Voucherul se poate folosi fie in magazinele fizice prezentat pe un dispozitiv mobil sau imprimat, fie in magazinele online prin utilizarea codului voucherului in formularul de comanda din site-ul comerciantului. In acest sens, lista comerciantilor la care pot fi utilizate voucherele este publicata pe pagina de internet a AFM, la adresa: https://www.afm.ro/rabla_electrocasnice_comercianti_validati.php.Beneficiarul are obligatia de a incarca CI/BI si declaratia pe proprie raspundere pusa la dispozitie de AFM, in aplicatia informatica, pana la momentul utilizarii voucherului.Urmatoarea etapa a programului "Rabla pentru electrocasnice" va incepe in data de 4 iunie, la ora 10:00, pentru urmatoarele echipamente: televizoare, laptopuri si tablete.Potrivit sursei citate, dupa parcurgerea tuturor etapelor de selectie a voucherelor, sumele aferente tichetelor generate si neutilizate, redevin disponibile. Ulterior, se poate relua intreaga procedura de selectie pe etape, inclusiv etapa de inscriere in program/creare de cont.Programul "Rabla pentru electrocasnice" - sesiunea 2021 a debutat pe data de 14 mai, cu perioada de inscriere a persoanelor fizice, timp de o saptamana.La sesiunea din acest an, modalitatea de accesare a programului a fost revizuita, astfel incat persoanele fizice sa poata beneficia de oportunitatea de a se inscrie si de a obtine unul sau mai multe vouchere.Editia din 2021 a programului "Rabla pentru electrocasnice" se desfasoara etapizat, dupa cum urmeaza: Etapa I: selectia voucherelor aferente categoriei din care fac parte masinile de spalat rufe/vase si frigiderele/congelatoarele (21 mai - 3 iunie); Etapa II: selectia voucherelor aferente categoriei din care fac parte televizoarele, laptopurile si tabletele (4 - 17 iunie); Etapa III: selectia voucherelor aferente categoriei din care fac parte aparatele de aer conditionat, uscatoarele de rufe si aspiratoarele (18 iunie - 1 iulie).Echipamentele incluse in program si sumele aferente fiecarui echipament sunt:Bugetul alocat editiei din acest an a programului "Rabla pentru electrocasnice" este de 75 milioane de lei, aproape dublu fata de sesiunea din 2019, cand a fost alocata suma de 40 de milioane de lei.