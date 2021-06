O racheta antigrindina a cazut intr-o gospodarie din Vrancea in timpul furtunii. Proprietarul este la al doilea proiectil primit

Proprietarul acestei gospodarii spune ca este a doua oara cand se trezeste in curte cu un astfel de obiect.Potrivit primarului comunei vrancene Biliesti, Vasile Chirita, marti dupa-amiaza, in timpul unei ploi torentiale, o racheta antigrindina a cazut in curtea unei gospodarii, la circa 2-3 metri de casa, iar in urma impactului a ramas o gaura in ciment.Mai mult decat atat, primarul a afirmat ca nu este pentru prima data cand se intampla asta. In urma cu ceva vreme, o alta racheta antigrindina a cazut in curtea aceluiasi om, la circa 50 metri de locuinta."Este a doua oara cand cade in aceeasi zona. Exact in aceeasi curte. Fereasca Dumnezeu, daca era omul acolo o putea pati, daca pica pe casa ii gaurea casa. A ramas o parte din ea, din racheta, ea nu s-a dezintegrat cum se intampla de obicei, a cazut si partea care trece prin nor, focosul care o impinge. Era explodat, dar putea fi o nenorocire. Omul e suparat (...). Pe de alta parte, daca nu se tragea cu rachetele noi am fi fost acoperiti de gheata. Termina piatra totul. Problema e ca aceste rachete trebuie sa cada pe camp, nu in curtile oamenilor", a declarat, miercuri, primarul din Biliesti.