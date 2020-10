Dr. Radu Tincu: Este inadmisibil ca in Bucuresti exista spitale suport Covid-19 cu 6 sau 8 paturi la ATI. Trebuie crescuta de urgenta capacitatea acestor sectii

Tincu: Nu cred ca in acest moment s-a depasit capacitatea sistemului sanitar

Joi, 15 octombrie, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , a declarat ca toate spitalele din tara trebuie sa aloce 10% din capacitatea de terapie intensiva si 15% din celelalte locuri pentru cazurile de infectari cu SARS-CoV-2.Tincu sustine ca spitalele nu pot crea circuite functionale eficiente pentru o asemenea masura, pentru ca infrastructura nu le permite."Este clar ca avem o accelerare a pandemiei de Coronavirus, cel putin in anumite zone, cum este si Bucuresti, acest lucru determinand o presiune uriasa pe sectiile de terapie intensiva. Insa, politica de a trimite bolnavii in toate spitalele tarii, folosind acea capacitate de 10% din sectiile de terapie intensiva pentru pacientii cu coronavirus, reprezinta o politica periculoasa, care poate contamina sistemul de sanatate publica, avand in vedere ca nu se pot implementa circuite functionale in aceste spitale care au fost construite inainte de anii Revolutiei.Ca sa fie eficiente, circuitele functionale trebuie sa se realizeze in momentul constructiei spitalului si sa se realizeze infrastructura aceasta a spitalului, dupa ce au fost proiectate aceste circuite functionale. In acest context, propunerea este de crestere a capacitatii sectiilor de terapie intensiva in spitalele suport", a explicat Tincu.Doctorul avertizeaza ca trebuie crescuta de urgenta capacitatea de terapie intensiva a spitalelor suport Covid-19, iar pacientii nu trebuie imprastiati in mai multe spitale."Este inadmisibil ca, dupa o jumatate de an de la debutul pandemiei, in Bucuresti sa existe spitale suport Covid-19 care sa aiba sase sau opt paturi de terapie intensiva. Trebuie crescuta de urgenta capacitatea acestor sectii prin transferul de aparate si aparatura medicala, inclusiv personal medical catre aceste sectii de terapie intensiva din spitalele suport. Este esential sa intelegem ca trebuie sa tinem cat mai mult timp posibil acesti pacienti grupati in spitale suport si sa nu ii rasfiram catre celelalte spitale, pentru ca riscam, pe de o parte, sa contaminam sistemul sanitar, iar pe de alta parte, in momentul in care va trebui in aceste spitale generale, in special spitale monobloc, sa instituie acele circuite functionale, asa partiale cum vor fi, se va reduce drastic capacitatea de internare", sustine Tincu.Medicul trage un semnal de alarma in privinta riscului de contaminarea a sistemului medical."Spre exemplu, daca ai un salon de opt paturi, in momentul in care vei introduce acele circuite functionale, capacitatea acelui salon se va reduce la doua paturi, ceea ce inseamna o reducere de sase paturi la fiecare salon in parte. La un spital de 700 de paturi, daca vei aplica circuite functionale, vei reduce cam la 150 de paturi, ceea ce va afecta capacitatea de raspuns medical a spitalului, atat pentru pacientii Covid-19, cat si pentru cei care au alta patologie. Oricat de mare ar fi presiunea pe sistemul sanitar, determinata de pacientii cu Coronavirus, va trebui sa conservam anumite spitale, numite centre regionale de politrauma, de accidente rutiere, de urgente medicale si chirurgicale. Nu putem contamina tot sistemul sanitar, pentru ca, dincolo de pacientii cu Coronavirus, sunt si alti pacienti care au nevoie urgenta de terapie intensiva si de servicii medicale", spune Radu Tincu.Radu Tincu sustine ca, in prezent, politica sanitara trebuie sa fie de redistributie a capacitatii nationale de terapie intensiva, in ceea ce priveste aparatura si personalul."Daca ne uitam la cifrele de la terapie intensiva, stim ca avem 757 de pacienti in terapie intensiva, la o capacitate de 1.040 de paturi pentru acesti pacienti. Daca ne uitam la cati dintre ei sunt ventilati, undeva la 260 - 270 de pacienti sunt intubati si ventilati mecanic. Nu cred ca in acest moment s-a depasit capacitatea sistemului sanitar. Este, intr-adevar, depasita capacitatea pe anumite regiuni, insa politica este de a directiona si redirectiona infrastructura medicala si personal medical din zonele care nu sunt atat de puternic afectate catre zonele care acum au nevoie urgenta de aparate de ventilatie mecanica si de medici de terapie intensiva. Cred ca la acest moment, politica sanitara trebuie sa vizeze aceasta redistributie a capacitatii nationale de terapie intensiva", a explicat doctorul Tincu.