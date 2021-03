Scriitorul Radu Vancu, despre clasarea dosarului 10 august: "Ca orice trauma nerezolvata, va deregla inevitabil un mental intreg"

Vancu considera ca "ce a facut ieri justitia cu dosarul 10 August e o rusine enorma"."Am stat, alaturi de alte mii de oameni, 669 de zile la rand in strada - ca sa aparam justitia.Si voi sta iar, daca va fi nevoie.Dar ce a facut ieri justitia cu dosarul 10 August e o rusine enorma.Trebuie sa stergem rusinea asta. Si sa gasim dreptatea in acest caz. Care, altfel, ne va urmari la fel ca dosarele Revolutiei si ale mineriadelor: ca o trauma istorica nerezolvata.Si care, ca orice trauma nerezolvata, va deregla inevitabil un mental intreg", a scris Radu Vancu pe Facebook Radu Vancu, scriitor si conferentiar la Facultatea de Litere a Universitatii "Lucian Blaga" Sibiu este unul dintre i ntiatorii miscarilor civice din tara . A devenit cunoscut in urma protestelor tacute organizate in fata sediului PSD din Sibiu, alaturi de grupul #VavedemdinSibiu.