Raed Arafat, mesaj de mobilizare pentru impunerea restrictiilor: "Cand unul pune la indoiala respectarea regulilor de protectie, sa trecem la alt canal"

Arafat sustine ca mai multe persoane nu respecta regulile de baza privind igiena, masca si distantarea si le pun la indoiala."Este o situatie delicata, care necesita luarea unor masuri. Chiar daca unele sunt contestate, trebuie luate anumite masuri pentru limitarea raspandirii si limitarea contactului care nu este esential in anumite zone, intre oameni. Respectarea masurilor de baza ramane cel mai important lucru: masca, distantarea si igiena. Purtarea mastii este forte importanta. Oamenii trebuie sa inteleaga ca daca nu vor purta masca vor continua sa raspandeasca (virusul -n.r.), sa se imbolnaveasca sau sa ii imbolnaveasca pe altii. Cresterea este rezultatul mai multor factori din ultima perioada, trebuie acum sa reusim sa le oprim si sa prevenim prin limitarea unor activitati care pot duce la o crestere mai mare", a declarat Raed Arafat intr-un interviu la postul de televiziune Digi24.ro.Secretarul de Stat in Ministerul de Interne a explicat ca este important sa se respecte regulile de baza: purtarea mastii de protectie, spalarea mainilor si pastrarea distantei."Problema noastra este respectarea regulilor de baza. Toate masurile pe care le luam acum, care pot stopa cresterea si atingerea unui platou, singura solutie este respectarea cu sfintenie a regulilor. Cand vedem ca unul pune la indoiala respectarea regulilor de protectie, sa trecem la alt canal. Partial, de asta suntem acum aici, pentru ca unii au crezut ca nu este nici o problema, altii i-au crezut pe cei care au zis ca aceasta nu este doar o biata gripa , ca este o boala cu un impact pe termen mediu si lung. Sunt oameni care la sase luni de la imbolnavire inca au sechele si nu stim daca se vor vindeca. Aceste induceri in eroare ne-au adus unde suntem. E momentul sa spunem ce pierdem daca purtam masca, ce pierdem daca nu purtam masca? Ce pierdem daca ne distantam pentru urmatoarele doua-trei-patru luni? Ce pierdem daca nu ne distantam? Intr-un moment pierdem poate un orgoliu, pe de cealalta parte, putem sa ne pierdem viata sau un apropiat. Asta e diferenta dintre cele doua cai pe care le avem in fata", a adaugat Arafat.Arafat a explicat ca decizia de a purta masca in toate spatiile exterioare este foarte aproape, daca situatia nu intra sub control si daca, in continuare, "vom avea oameni care se pacalesc pe ei singuri: poarta masca doar cand ii vede cineva". "In curand este posibil sa se ajunga la aceasta masura in unele zone daca cifrele continua sa creasca", a adaugat secretarul de stat in Ministerul de Interne."Boala circula in spatiile inchise mai putin aerisite, in spatiile aglomerate mai putin aerisite, chiar daca spatiul este mai mare, mai ales daca oamenii nu au masca", a mai spus Arafat.