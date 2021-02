Raed Arafat, despre testul COVID obligatoriu la intrarea in Romania: "Putem preveni ca unele persoane pozitive dar asimptomatice sa vina in tara"

Decizia intra in vigoare din 12 februarie

Statele aflate in zona de risc epidemiologic

"Persoanele care vin in Romania de pe lista galbena sunt nevoite sa vina cu un test PCR negativ in ultimele 72 de ore. Cu asta depistam daca persoana este pozitiva pana sa vina in Romania si putem preveni ca unele persoane pozitive dar asimptomatice sa vina in tara. Acest test ajuta la prevenirea raspandirii tulpinilor noi in Romania", a declarat doctorul Raed Arafat.Medicul a explicat ca decizia CNSU intra in vigoare de saptamana viitoare pentru ca sunt multi plecati in vacanta in zone galbene."S-a lasat o perioada de o saptamana, de adaptare, pentru ca erau multi cu bilete cumparate. Niciun operator de avioane, daca stie ca o persoana e pozitiva, nu va lasa persoana sa se urce in avion. Daca urca avand rezultat pozitiv inseamna ca a urcat cu buna stiinta si a ajutat la infectarea altor persoane", a completat Raed Arafat.Conform medicului, firma de aviatie va trebui sa ceara testul RT PCR negativ, dar la intoarcere in tara reprezentantii DSP-ului vor fi cei care vor verifica, pe aeroport, testul celor care vin din zonele galbene."Regula va fi ca atunci cand revii in tara sa ai testul RT PCR la tine", a explicat Arafat.Noua lista aprobata de CNSU cuprinde 65 de state , fata de 51 cate erau pana acum.Au fost introduse Liban, Saint Lucia, Saint Vincent si Grenadine, Albania, Guernsey, Bahrain, Chile, Belgia, Uruguay, Bolivia, Eswatini, Kosovo, Tunisia, Insulele Falkland, Peru, Belarus, Cabo Verde, Rusia, Republica Dominicana, Macedonia de Nord, Kuweit si Malaezia.De asemenea, pe lista zonelor cu risc epidemiologic se regaseste Maldive, una dintre destinatiile de vacanta preferate de romani