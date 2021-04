Raed Arafat: Cu cat ne dorim sa ajungem mai repede la normalitate, cu atat trebuie sa indrumam oamenii spre vaccinare

"Exista un comitet stabilit de premier, pentru a stabili masurile din 1 iunie, ce se poate face, bineinteles, concomitent cu campania de vaccinare care trebuie sa continue si sper ca numarul vaccinatilor sa creasca pentru ca este, intr-adevar biletul nostru catre normalitate. Cu cat mai multi ne vaccinam, cu atat mai repede ajungem sapre o situatie de normalitate. Cel putin la nivelul Romaniei, cum a ajuns Israel, Marea Britanie, sa poata sa se relaxeze si sa aiba o situatie sub control. Dar asta se face cu cap, gandind si intr-un mod corect", a declarat Raed Arafat la Digi24.Seful DSU a adaugat ca totul este legat de campania de vaccinare "Totul se leaga de campania de vaccinare, cu cat ne dorim sa ajungem mai repede la normalitate, cu atat trebuie sa incurajam oamenii, sa ii indrumam spre vaccinare, mai ales ca acum vaccinarea e la liber, adica nu mai exista grupe de varsta. Acum, cine doreste, poate sa mearga la vaccinare", a mai declarat Arafat.Raed Arafat a precizat ca s-a reusit o scadere a numarului de cazuri de COVID-19, in Romania."Masurile luate, chiar daca nu erau masuri de extrema, nu am luat masuri care sa duca la un lockdown total. Masurile noastre au fost pe baza de incidenta: programul de weekend redus (...). Totusi s-a reusit sa se scada numarul cazurilor. Astazi pot sa spun ca in 2 mai iese ultima localitate din carantina, este o localitate mica din judetul Neamt care iese in 2 mai. Asta inseamna ca inclusiv localitatile care au fost carantinate au scazut incidenta in ele. Situatia a mers spre bine. Inca vedem cazuri in terapia Intensiva, dar si acolo vedem o scadere. Astazi la Centrul National de Conducere a Interventiei au fost doar 25 de solicitari de transfer din care 20 rezolvate. Asta comparativ cu peste 100 pe zi de solicitari acum 1-2 saptamani. Situatia merge inspre imbunatatire vizibila, dar asta inseamna sa fim atenti, sa pastram situatia in care suntem, sa ducem situatia catre mai bine si sa ne vaccinam", a declarat Arafat.