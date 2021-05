Raed Arafat, despre restrictiile din aceasta vara: "La plaja cu siguranta nu va fi obligatorie masca"

Intrebat daca exista diferente intre restrictiile impuse la evenimentele organizate in aer liber si cele din interior, Raed Arafat a raspuns: "Fara discutie, si cu siguranta vor fi luate in considerare. La plaja de exemplu cu siguranta nu va fi obligatorie masca", a declarat Arafat, citat de Mediafax.Raed Arafat a anuntat ca toate aceste masuri vor fi anuntate de autoritati pana la 1 iunie."Oamenii care vor pleca in excursii trebuie sa fie atenti pentru ca tarile sunt foarte precaute: fie se cere certificat de vaccinare, fie se va cere testare, fie se va cere ceva care sa dovedeasca ca nu esti pozitiv, ca ai fost bolnav in ultimele 90 de zile", a spus Raed Arafat despre conditiile pe care atat tarile UE, cat si cele din afara uniunii le-ar putea impune.