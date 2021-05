Raed Arafat, precizari dupa anuntul lui Iohannis: in cazul nuntilor si botezurilor vor fi restrictii chiar si pentru vaccinati

"Se va stabili intr-o hotarare CNSU, chiar daca persoanele sunt vaccinate cati metri patrati revin fiecarei persoane. Nu putem lasa chiar asa", a declarat Arafat in cadrul unei emisiuni la Antena 3.Arafat a mai precizat ca din 15 mai se va renunta la obligativitatea purtarii mastii in aer liber cu exceptia zonele aglomerate cum ar fi piete targuri si statii ale transportului in comun, iar magazinele revin la program normal."Discotecile si barurile nu se deschid, mai asteptam", a precizat Arafat.Seful DSU a mai explicat ca "pandemia nu a trecut, suntem intr-o situatie buna, oricand insa se poate schimba, din toamna ar putea sa creasca", a mai spun Arafat precizand ca Romania ar putea reveni la situatia de normaliltate de dinaintea pandemiei daca 60, 70 la suta din populatie se va vaccina.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat joi, 13 mai, intr-o declaratie la Palatul Cotroceni ca de la 1 iunie se vor relua e venimentele private cu un numar limitat de participanti insa in situatia in care organizatorul garanteaza ca participantii la evenim ent sunt vaccinati, restrictiile de ridica."Avem nunti, botezuri, mese festive unde vor participa in aer liber maxim 70 de persoane in exterior, iar in interior maxim 50 persoane. Numarul va creste de la 1 iulie si de la 1 august", a declarat presedintele precizand insa ca daca organizatorul unor astfel de evenimente garanteaza ca toti participantii sunt vaccinati, atunci se elimina restrictia privind numarul de participanti."Daca pe 15 iulie cineva doreste sa organizeze o nunta si garanteaza ca toti participantii sunt vaccinati, nu se mai aplica restrictionarea la un nr de 70 peroane", a exemplificat presedintele spunand ca acelasi principiu se aplica si in cazul competitiilor sportive.