Raed Arafat, despre cum va influenta inceperea scolii raspandirea coronavirusului: "Un impact e probabil sa apara"

"Un impact e probabil sa apara. Trebuie sa admitem ca exista un risc de crestere. In acelasi timp, daca respectam scenariile si regulile , putem tine lucrurile sub control. Evident, se poate reveni asupra deciziilor daca va fi nevoie", a declarat Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta."E imposibil sa luam decizii la nivel national pe fiecare scoala , in sensul de a decide in ce scenariu intra sau din ce scenariu iese, sunt decizii care se vor lua local, punctual", a completat Arafat.Reamintim ca Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei au dat un ordin comun cu privire la modul in care va incepe scoala incepand din 8 februarie.