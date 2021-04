Cum au ajuns personaje precum Oana Lovin sau Codruta Cerva sa-si faca de cap in Romania: "Pentru a construi lumi fictive ai nevoie de o mana de oameni dispusi sa spuna orice"

"Primul tip de distorsionare a realitatii - specifica nu doar televiziunii romanesti - este interpretarea stirii: "Pentru a intelege ce se intampla, intram in direct cu analistul...". In mod cumva firesc, analistul e ales in functie de valorile postului, e testat - se stie in general ce va spune. Cu cat televiziunea respectiva e mai radicala politic, cu atat interpretarile vor ajunge mai rapid (si mai caraghios) la mesajul politic dorit: "Indiferent ce ma intrebati, de vina e Guvernul. Sau sexo-marxistii."Al doilea tip de falsificare a realitatii - mai recenta si destul de romaneasca - este plasmuirea stirii. Un non-eveniment, in fapt, care nu s-ar intampla in absenta camerei de filmat. Care devine eveniment prin faptul ca e transmis in direct, fiind gandit special pentru asta. Pentru a controla agenda publica. E pur si simplu o societate paralela, prin care incerci sa o influentezi si sa o schimbi pe cea reala: "Iata ce se intampla in tara! Iata ce cred romanii! Iata cei patru protestatari care s-au saturat de dictatura mastii! Tara se revolta."Pentru a construi astfel de stiri si de lumi fictive ai nevoie doar de o mana de oameni dispusi sa spuna orice, sa se scalambaie oricum si sa agreseze pe oricine pentru a fi in centrul atentiei (si, probabil, pentru alte beneficii, dar iesirea din anonimat e cea mai motivanta). Asa se explica personajele grotesti care au invadat accelerat scena publica romaneasca in ultimii ani: daca injuri pe cine trebuie, cand trebuie (si esti "live") - vei fi un star.Ma tem insa ca, in scurt timp, aceste personaje vor fi total scapate de sub control - daca nu cumva asta s-a intamplat deja. Pentru a ramane in centrul atentiei, stiind deja ca orice bizarerie fac sau urla devine stire, vor ajunge sa depaseasca orice limita a decentei, umanitatii si a legalitatii", a scris Raetchi pe pagina sa de Facebook.Oana Lovin si Codruta Creva au fost amendate miercuri, 14 aprilie, in urma scandalului din fata Ministerului Sanatatii, unde au scandat cuvinte jignitoare la adresa angajatilor si au agresat un barbat care venise sa le rupa "recuzita"."S-a trezit toata propaganda hastagrezista sa ma linseze. Cand se intampla cate un incident din asta si vad care, cum, pe ce teme ma linseaza, imi dau seama din ce directie vin banii.Tema linsajului este Oana Lovin videochatista versus medicul Andreea Moldovan. Oamenii sunt foarte ultragiati, foarte afectati, de faptul ca o videochatista nenorocita isi permite sa numeasca un medic "Fa, nenorocito!" si unde a ajuns tara asta, avand in vedere ca este un medic de renume, care a facut atatea, care a studiat afara, etc.Pai pana sa o fac eu nenorocita, cate articole ati scris voi despre acest mare medic al tarii. Ca daca va iau pe toti, de la Mandruta pana la nu stiu cine de pe la Europa FM, nu ati scris niciodata despre acest "medic mare" al tarii. Cum va apreciati voi valorile?Ba mai mult, aveti articole, in schimb, despre mine. Pai cine promoveaza videochatistele si baga marii medici sub pres? Voi! Lasati-ma pe mine, vorbiti despre problemele tarii. Eu ma descurc singura, imi fac si rau si bine, tot singura. Eu fac misto de mine, oricum mai bine decat toata lumea la un loc.De ce nu ati promovat-o pana acum pe marea doctorita, Andreea Moldovan, ca pana sa o fac eu "fa nenorocito", nu ati vorbit de ea?", a spus Oana Lovin in live.