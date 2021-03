Deputatul PSD Alexandru Rafila, critici la adresa Ministerului Sanatatii: "De 3 luni nu am vazut solutii pentru stoparea pandemiei"

"Ne organizam doar cand lucrurile sunt critice ", sustine deputatul. Accesabilitatea la testare este in continuare mica . Ministrul Sanatatii a anuntat ca se testeaza putin dar nu am vazut solutii, tinand cont ca DSP-urile sunt in subordinea sa. Noi am propus testarea la nivel medicilor de familie. Din testele achizitionate de guvern, peste 3 milioane, s-au folosit foarte putine. Este un numar mult mai mare de cazuri decat cel pe care il prezinta. Este presiune pe spitale la fel cum era cand aveam 10.000 de cazuri pe zi", a spus Alexandru Rafila.Rafila il critica pe ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, despre care spune ca in 3 luni de mandat nu a luat masuri."Ne gasim exact in aceeasi situatie. A facut foarte bine domnul ministru ca a transparentizat datele, dar el nu este un furnizor de informatii, el trebuie sa ia masuri concrete care sa tina sub control pandemia", spune reprezentantul Romaniei la OMS.In acelasi timp, Rafila considera ca a functionat bine campania de vaccinare, insa spune ca "ministerul Sanatatii se dovedeste incapabil" sa participe la aceasta campanie.