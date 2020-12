Rafila: Ar fi un semn de solidaritate din partea Romaniei sa doneze o cantitate de vaccin Republicii Moldova

"Controlul pandemiei COVID-19 reprezinta o prioritate pentru toate statele din Regiunea Europeana a Organizatiei Mondiale a Sanatatii si deocamdata doar statele membre ale UE au acces la vaccinuri. Consider ca ar fi un semn de solidaritate din partea Romaniei sa doneze o cantitate de vaccin fratilor nostri din Republica Moldova, pentru a asigura protectia personalului medical implicat in ingrijirea pacientilor", a scris Rafila, pe Facebook Potrivit acestuia, "la fel cum virusul nu cunoaste granite, si lupta cu acesta trebuie sa se incadreze in acelasi registru", pentru a se putea reveni cat mai rapid la o viata normala.Citeste si: Cum si-a ales profesia asistenta Mihaela Anghel, primul roman vaccinat contra COVID-19. "Atunci am zis gata, asta e meseria mea si nu o sa o schimb"