Un barbat a murit, iar un altul este grav ranit dupa o rafuiala intre migranti in gara din Timisoara. Atacatorii sunt de negasit

Cei care i-au injunghiat pe cei doi sunt cautati de politisti.Potrivit martorilor, scandalul a izbucnit pe malul Canalului Bega, pe Splaiul Nicolae Titulescu, nu departe de Gara de Nord. Acolo, mai multi migranti s-au incaierat, iar doi afgani au fost injunghiati. Acestia au reusit sa fuga pana pe Bulevardul Dragalina unde, din cauza ranilor, s-au prabusit.Oamenii care i-au observat au sunat la numarul de urgente 112, iar mai multe echipaje de la Ambulanta si Politie au fost chemate acolo. Cei doi raniti au fost dusi la spital, insa unul dintre ei a murit. Si cel de-al doilea barbat injunghiat este in stare grava, iar medicii fac eforturi sa-i salveze viata.Politistii incearca sa-i gaseasca pe agresori, care au fugit. Mai multe echipaje fac verificari in zona Garii de Nord si aduna informatii in speranta ca vor obtine un indiciu care sa-i duca pe urmele atacatorilor.