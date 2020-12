Raluca Pruna, fost ministru al Justitiei: Chestiunea varstei de pensionare trebuie rezolvata in bloc, pentru toate profesiile unde exista derogari, nu pe bucatele

"Despre pensiile speciale si varsta de pensionare, as avea de spus intai ca este o ipocrizie politica si sociala maxima sa vorbim numai de magistratura. Reamintesc ca in vreme ce din magistratura se poate iesi la 48 de ani in cazul cel mai fericit, la Interne se poate iesi la 39 de ani. Chestiunea varstei de pensionare trebuie rezolvata in bloc, pentru toate profesiile unde exista derogari, nu pe bucatele", a scris Raluca Pruna joi seara, intr-o postare pe pagina sa de facebook.Ea adauga ca in magistratura pensionarea trebuie sa fie permisa exclusiv pentru anii de munca din sistemul judiciar si ca magistrat."Adica 25 de ani vechime ca judecator sau procuror - nu in avocatura, nu in diplomatie, nu la invartit hartii prin CSM in functii care nu necesita mai mult decat un bacalaureat luat pe bune. Daca anii din avocatura continua sa fie considerati vechime in magistratura, vom avea in continuare magistrati deveniti avocati si reintorsi in magistratura exact cat sa iasa la pensie de acolo si sa ia pensia speciala. Bun simt nu exista - de la avocati trecuti vreo cateva luni pe la ICCJ inainte de pensionarea din magistratura, la avocati reintorsi la parchete de pe langa judecatorii am vazut totul. Si este un afront pentru magistratul de cariera", evidentiaza fostul ministru al Justitiei.Pruna mentioneaza si ca daca avocatura ramane vechime calculata in magistratura se pune si intrebarea unei contributii in parte de la casa de pensii a avocatilor. "Este profund imoral ca un avocat a carui vechime conteaza ca vechime in magistratura sa ia pentru anii de avocatura doua pensii cum ar veni", subliniaza ea.Fostul ministru in guvernarea Ciolos concluzioneaza ca "chestiunea pensionarilor din magistratura ramane marea provocare pentru 2021, cuplata cu chestiunea nerezolvata a absolventilor de INM"."Nu putem astepta minuni acum de la niciun guvern. Trebuie sa nu uitam cine a produs acest haos in timpul guvernarii PSD (unul Toader si cu altul Iordache) si nici cine a stat frumos in mandat si nu a facut mare lucru in ultimul an. Ca asa e cu mandatul de la Justitie, daca faci atragi critici, daca stai se numeste ca esti un ministru foarte bun", mai spune Raluca Pruna.Ministerul Justitiei va propune cresterea varstei de pensionare pentru magistrati, astfel incat sa nu mai existe situatii in care judecatori sau procurori sa se pensioneze la 48 de ani, a declarat joi noul ministru al Justitiei, Stelian Ion.