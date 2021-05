Raluca Turcan: Aproape 120.000 de romani traiesc in Austria; 30.000 lucreaza in servicii de ingrijire

Aceasta a avut miercuri o intalnire cu ambasadorul Austriei la Bucuresti , Isabel Rauscher, cu care a discutat despre vulnerabilitatile cu care se confrunta romanii care activeaza in serviciile de ingrijire."Am apreciat preocuparea manifestata de doamna ambasador fata de problemele punctuale ale acestei categorii de personal, in Austria existand de altfel deschidere fata de posibilitatea modificarii legislatiei pentru ca drepturile personalului din ingrijire sa fie mai bine protejate. Un subiect important al discutiei de astazi a fost efortul nostru comun de a oferi informatii corecte si complete romanilor care merg la munca in Austria.Campania de informare adresata lucratorilor sezonieri, demarata de Ministerul Muncii, are un 'corespondent' in Austria, in campania prin care autoritatile din aceasta tara si-au propus la randul lor sa informeze lucratorii straini asupra drepturilor si obligatiilor pe care le au. Exista un astfel de ghid editat de autoritatile austriece in limba romana, tocmai pentru ca lucratorii nostri sa aiba acces mai facil la informatii", a subliniat Turcan, pe pagina de socializare.Raluca Turcan a mentionat ca in cursul intalnirii au fost abordate si subiecte care tin de prioritatile Ministerului Muncii in perioada urmatoare: reforma pensiilor si a salarizarii in sistemul public, digitalizarea ministerului si a institutiilor din subordine, precum si finantarea europeana pentru proiecte.