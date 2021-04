Raluca Turcan, dupa ce a fost surprinsa fara masca: "Nu voi obosi sa spun un lucru. A fost neatentie, nu sfidare fata de oameni"

Ea distribuie si o postare cu un continut asemanator a presedintelui CJ Sibiu Daniela Campean."Nu voi obosi sa spun un lucru: ca a fost neatentie, nu sfidare fata de oameni si ca din pacate, tot ce am facut bun in acea actiune, impreuna cu oameni care mi-au fost alaturi, a fost acoperit de un moment in care am gresit. O lectie de viata. Alte cuvinte si explicatii sunt de prisos", a scris Turcan pe Facebook.Turcan posteaza mai multe imagini de la evenimentul in care a fost surprinsa fara masca, imagini in care toata lumea, inclusiv ea, poarta masca de protectie.Miercuri, Turcan a anuntat ca a solicitat sa fie amendata pentru cele "cateva momente" in care nu a purtat masca la o actiune de impadurire de la sfarsitul saptamanii trecute. "A fost o neatentie, pentru care imi pare rau, nicidecum nu a fost o sfidare sau nepasare", a sustinut Turcan.