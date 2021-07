Ministrul Muncii solicita suplimentarea personalului din casele de pensii. "Este o conditie pentru ca Romania sa isi respecte obligatiile asumate in PNRR"

"Suplimentarea de catre Guvern a personalului din casele de pensii din judete este o necesitate absoluta si o conditie pentru ca Romania sa isi respecte obligatiile asumate in PNRR. Am discutat astazi la Sibiu despre situatia evaluarilor de pana acum (realizate in proportie de peste 12%) si apreciez sincer efortul colegilor din Casa de Pensii de a mentine ritmul", a afirmat Raluca Turcan, luni , intr-o postare pe Facebook Ea a mentionat ca evalueaza, impreuna cu specialistii, optiunile existente pentru rezolvarea situatiei."Stiu ca angajarea a inca 5 pana la 9 persoane ar garanta incadrarea in termenul stabilit, la fel cum stiu si ca situatii asemanatoare sunt peste tot in tara. Evaluez impreuna cu specialistii Ministerului Muncii si ai CNPP optiunile pe care le avem pentru a rezolva aceasta problema. Suntem intr-un dialog continuu atat cu Ministerul Finantelor, cat si cu reprezentantii Comisiei Europene pentru a gasi o solutie rapida", a sustinut ministrul Muncii. Turcan a adaugat ca, in paralel, se asigura ca "evaluarile dosarelor se fac cu seriozitate si ca au in vedere toate documentele (inclusiv adeverintele actuale), astfel incat procesul sa nu fie viciat", intrucat "ceea ce construim acum trebuie sa protejeze sistemul public de pensii pe termen lung, sa-l aseze pe baze normale, clare si categorice"."Abaterea statului de la principii si interventiile continue asupra legislatiei au facut ca oamenii sa isi caute dreptatea in instante, sa se piarda timp pretios si bani multi. La Sibiu, unul dintre efecte este acesta: 133 mii lei cheltuieli de judecata pentru CJP in primele sase luni ale anului acesta, deja peste suma din intreg anul trecut. Trebuie sa limitam acest fenomen prin reforma! Reforma sistemului va reduce, prin claritate si fermitate, numarul de procese, va proteja banii publici si va garanta romanilor corectitudine si de aceea trebuie sustinuta atat la nivel personal, asa cum ma bucur ca se intampla in randul functionarilor de la Sibiu, cat si la nivel institutional de catre toate autoritatile statului", a conchis Raluca Turcan