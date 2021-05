Cine e jurnalista care a investigat si facut public cazul ursului Arthur, ucis de printul din Liechenstein

In Joia Mare, cand toata Romania se pregatea de Paste, jurnalista Ramona Alexandra Tintea a urcat in masina impreuna cu doi colegi, un cameraman - Cristian Iordache, un sofer - Miron Nita, si s-au pus pe cercetat urmele unei vanatori considerate ilegale in acest moment de ecologistii romani , dar nu si de autoritati.Ramona este jurnalista la Stirile PRO TV, unde a facut o serie de anchete spectaculoase si pentru campania Inspectorul PRO. Are experienta si are un fler deosebit pentru astfel de subiecte.Ca sa fie sigura ca toate informatiile pe care le avea si le-a pus cap la cap sunt corecte, a contactat unul din cele mai pricepute ONG-uri de mediu din Romania.Este vorba de Agent Green, anchetele caruia au scos la iveala o multime de taieri ilegale si activitati de mediu necurate. Agent Green i-a confirmat banuielile.Ramona a mers apoi la toate autoritatile implicate, a luat la rand autoritatile locale din zona, asociatiile de vanatori, le-a cerut tuturor puncte de vedere. A facut cereri la Garda de Mediu, la Ministerul Mediului.Dupa aparitia materialului, marti dupa Paste, Ramona a fost la randul ei contactata de jurnalisti din Austria si a povestit detalii despre ancheta sa pentru publicatia Kronen Zeitung."A fost o munca de echipa, impreuna cu activistii de mediu de la Agent Green, fara ei, cu siguranta nu as fi reusit sa aduc la lumina acest caz. Am facut si alte anchete impreuna, sunt partenerii mei de incredere.Despre braconaj si despre faptul ca ursii sunt vanati ilegal s-a tot vorbit, dar pana acum, niciodata nu am reusit sa demonstram acest lucru. Sincera sa fiu, pana nu am vazut documentele, pana nu am vazut numele printului scris acolo, nu am vrut sa cred, nu am vrut sa entuziasmez.De la bun inceput am stabilit strategia. Stiam ca avem de-a face cu oameni priceputi, carora nu le poti spune din prima ca stii ce s-a intamplat", a spus Ramona Tintea, potrivit StirileProtv.ro. Ramona a fost laudata public si de mai experimentatul ei coleg de trust Vitalie Cojocari, intr-o postare numita "Toti oamenii regelui... Arthur!"