Care este starea celor doi raniti cu arsuri de la Rafinaria Petromidia: eforturi mari facute pentru transferul lor in strainatate

Costurile, suportate de Rompetrol Rafinarie si KMG International

Potrivit sursei citate, sunt depuse toate eforturile pentru transferul celor doi raniti in strainatate."Cu sprijinul autoritatilor si in acord cu dorinta familiilor, compania depune, in continuare, toate eforturile pentru transferul rapid al celor doi colegi internati la Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca catre o clinica de specialitate din strainatate.Conform ultimelor evaluari facute de medicii specialisti din Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca, starea celor doi colegi este stabila, avand arsuri pe aproximativ 35% din suprafata corpului. In aceasta dimineata, s-a primit acordul din partea medicilor pentru transfer", se arata in comunicat.Sursa citata mentioneaza ca barbatul de 27 de ani internat in Constanta a inceput sa mearga si se recupereaza rapid dupa interventia chirurgicala de vineri seara, iar cadrele medicale de la Spitalul Judetean estimeaza ca el va fi externat in perioada urmatoare."Toate costurile vor fi suportate de Rompetrol Rafinare si KMG International. Compania este in contact direct cu toti membrii familiilor colegilor, pentru a-i sprijini pana in momentul in care acestia vor fi recuperati complet", precizeaza comunicatul KMG International.Un barbat a murit si cinci au fost raniti, vineri, in urma unei explozii urmate de un incendiu la Rafinaria Petromidia.