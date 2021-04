Raport COVID-19. Peste 95% dintre pacientii decedati aveau comorbiditati

Ponderea deceselor pe categorii de varsta: categoriile 70-79 ani, peste 80 de ani si 60-69 ani, cele mai afectate

Caracteristicile cazurilor confirmate: 90,3% dintre persoane erau vindecate la 11 aprilie 2021

Ponderea cazurilor confirmate pe grupe de varsta si sex: 40-49, 50-59 si 30-39 de ani, categoriile cele mai afectate

Ponderea deceselor pe grupe de varsta si sex: categoria cea mai afectata atat la barbati, cat si la femei, 70-79 de ani

De asemenea, 58,8% dintre decese erau intalnite la barbati si numarul de persoane vindecate era, pana la data mentionata, de 910.298 persoane (90,3%), potrivit raportului publicat pe site-ul www.cnscbt.ro, informeaza Agerpres.Evolutia imbolnavirilor de la inceputul epidemiei in tara noastra arata o tendinta constanta in perioada 23 martie-18 mai 2020, o scadere a numarului de cazuri in intervalul 25 mai-3 august 2020 si o usoara crestere intre 10 august si 20 septembrie 2020. De la inceputul lunii octombrie 2020 pana la 16 noiembrie, trendul infectarilor a fost constant crescator, iar din 30 noiembrie pana in 28 decembrie 2020 s-a observat o scadere a numarului de cazuri. O noua usoara crestere s-a inregistrat in intervalul 28 decembrie 2020-11 ianuarie 2021. Nivelul infectarilor in intervalul 18 ianuarie-15 februarie 2021 s-a mentinut intr-o faza de platou, in timp ce, in intervalul 15 februarie - 15 martie, numarul cazurilor a fost din nou crestere. In prezent, trendul este usor descendent, conform graficului din analiza CNSCBT.Ponderea cazurilor confirmate si a deceselor pe judeteIn saptamana 5-11 aprilie 2021, 38,4% din totalul cazurilor s-au inregistrat in Bucuresti , Cluj, Ilfov, Timis si Constanta. De asemenea, 25,3% din totalul deceselor au fost inregistrate in Bucuresti, Cluj, Bihor, Prahova si Constanta.Ponderea cazurilor confirmate pe categorii de varsta: categoria 40-49 ani, cea mai afectata; grupele de varsta 0-9 si 10-19 ani, cel mai putin afectateReferitor la cazurile confirmate in functie de varsta, cel mai mare procent este asociat, si in intervalul 5-11 aprilie 2021, cu categoriile de varsta 40-49 ani (aproximativ 23%) si 50-59 ani (aproximativ 21%). Categoriile de varsta 30-39 ani si 60-69 ani erau asociate, pana la 11 aprilie 2021, cu procente relativ apropiate de infectare (aproximativ 14,5%, respectiv circa 13%). Grupele de varsta cel mai putin afectate de noul coronavirus raman, si dupa acest interval, 0-9 ani (aproximativ 2,5%), 10-19 ani (aproximativ 3,5%), peste 80 de ani (aproximativ 5,5%), 70-79 ani (aproximativ 7,5%), 20-29 ani (aproximativ 8%). Evolutia dupa criteriul varsta nu a cunoscut modificari semnificative nici fata de saptamana anterioara, nici de la inceputul epidemiei in tara noastra.Analiza deceselor pana la 11 aprilie 2021 indica faptul ca persoanele cu varste cuprinse intre 70-79 ani, peste 80 de ani si 60-69 ani sunt, la fel ca in saptamana precedenta, cele mai afectate: aproximativ 32,5% (70-79 ani), aproximativ 27% (peste 80 de ani) si usor peste 25% (60-69 ani). Grupa de varsta 50-59 ani are un procent de decese de aproape 10%, in timp ce persoanele din categoria 40-49 ani au un procent de mortalitate de aproximativ 3,5%. Procentele de mortalitate corespunzatoare grupelor de varsta 20-29 de ani (sub 0,5%) si 30-39 de ani (aproximativ 1%) erau, pana la data mentionata, sub 3%.Dintre cazurile analizate pana la 11 aprilie 2021, 46,2% (465.720 persoane) erau de sex masculin, 0,4% erau cazuri de import (4.302 persoane), iar 1,4% (13.646 persoane) erau reprezentate de personal sanitar. Varsta medie a persoanelor infectate cu COVID-19 era, pana la data mentionata, de 48 de ani, mai informeaza raportul. Numarul de persoane vindecate era, pana la 11 aprilie, de 90,3% (910.298 persoane). Cu o saptamana in urma, numarul de persoane vindecate era de 89,5% (875.487 persoane).Caracteristicile deceselor: 95,1% dintre persoanele decedate aveau comorbiditati asociatePana la 11 aprilie 2021, din totalul deceselor analizate, varsta medie a persoanelor decedate era de 71 de ani, 58,8% (14.833, persoane) fiind de sex masculin. De asemenea, 95,1% dintre persoanele decedate aveau cel putin o comorbiditate: afectiuni cardiovasculare (72,6% - 18.331 persoane), diabet (32,1% - 8.107 de persoane), afectiuni neurologice (21,6% - 5.459 persoane), obezitate (19,4% - 4.898 de persoane), afectiuni renale (15,5% - 3.911 persoane), afectiuni pulmonare (13% - 3.275 de persoane), neoplasm (10,7% - 2.692 de persoane), altele (21,3% - 5.373 de persoane), releva Raportul CNSCBT.In ceea ce priveste ponderea imbolnavirilor pe grupe de varsta si sex, se observa ca, atat la femei, cat si la barbati, cele mai afectate grupe de varsta sunt 40-49 ani (aproximativ 21% la femei si aproape 20% la barbati) si 50-59 ani (aproximativ 19% la femei si aproximativ 18% la barbati). De asemenea, atat barbatii, cat si femeile de 30-39 de ani erau afectati in proportie de aproximativ 17%.Referitor la ponderea deceselor pe grupe de varsta si sex, se observa, la 11 aprilie 2021, ca cea mai mare pondere a deceselor la femei era la grupele de varsta 70-79 de ani (cca 34%) si peste 80 de ani (aproximativ 32%); urmatoarea categorie cea mai afectata la femei era grupa de varsta 60-69 de ani (aproximativ 24%). Si la barbati, grupa de varsta 70-79 de ani era cea mai afectata, cu un procent de mortalitate de 34%; urmatoarele grupe de varsta cele mai afectate, la barbati, erau 60-69 de ani (aproximativ 27%) si peste 80 de ani (aproximativ 24%), conform www.cnscbt.ro. Se observa, astfel, o diferenta intre barbati si femei la categoria de varsta peste 80 de ani, femeile inregistrand o mortalitate de 34%, in timp ce barbatii un procent de 24%.Raportul saptamanal al CNSCBT cuprinde statistici COVID-19 actualizate pana la 11 aprilie 2021 cu privire la ponderea cazurilor si a deceselor pe grupe de varsta, ponderea imbolnavirilor pe judete, caracteristicile cazurilor confirmate si ale deceselor in functie de sex, varsta, comorbiditati etc. Analiza a fost realizata in baza a 1.008.490 cazuri totale confirmate si a 25.248 decese totale inregistrate, conform sursei citate.