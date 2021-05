CORONAVIRUS Romania 75 de decese inregistrate in ultimele 24 de ore. Numarul de imbolnaviri noi se mentine constant

Cazuri noi si decese

Pana astazi, 13 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.069.770 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19). 1.020.194 de pacienti au fost declarati vindecati.In ziua precedenta, miercuri, 12 mai, autoritatile au transmis ca un numar de 930 de cazuri noi de infectii cu COVID-19 au fost confirmate in ultimele 24 de ore . In acelasi timp au murit 98 de persoane, iar la ATI erau internati 874 de pacienti.In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 953 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.Pana astazi, 29.308 persoane diagnosticate cu infectie cu SARS - CoV - 2 au decedat.In intervalul 12.05.2021 (10:00) - 13.05.2021 (10:00) au fost raportate 75 de decese (47 barbati si 28 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Botosani, Braila, Brasov, Buzau, Caras-Severin, Cluj, Dambovita, Dolj, Galati, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Mehedinti, Mures, Neamt, Olt, Prahova, Sibiu, Teleorman, Timis, Vaslui, Valcea, Vrancea, Ilfov si Municipiul Bucuresti Dintre acestea, 2 decese au fost inregistrate la categoria de varsta 40-49 ani, 8 decese la categoria de varsta 50-59 ani, 19 decese la categoria de varsta 60-69 ani, 25 decese la categoria de varsta 70-79 ani si 21 decese la categoria de varsta peste 80 ani.73 dintre decesele inregistrate sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati, iar pentru 2 pacienti decedati nu au fost raportate comorbiditati pana in prezent.In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 5.475. Dintre acestea, 829 sunt internate la ATI.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 7.587.984 de teste RT-PCR si 1.004.165 de teste rapide antigenice. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 22.532 de teste RT-PCR (12.908 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 9.624 la cerere) si 10.690 de teste rapide antigenice.Pe teritoriul Romaniei, 16.007 persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 5.955 de persoane se afla in izolare institutionalizata. De asemenea, 41.631 de persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina institutionalizata se afla 139 de persoane.In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 1.054 de apeluri la numarul unic de urgenta 112 si 810 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisa special pentru informarea cetatenilor.In ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, 23.530 de cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu SARS - CoV - 2 (coronavirus): 2.542 in Italia, 16.778 in Spania, 195 in Marea Britanie, 127 in Franta, 3.124 in Germania, 93 in Grecia, 49 in Danemarca, 37 in Ungaria, 28 in Olanda, 2 in Namibia, 5 in SUA, 8 in Suedia, 141 in Austria, 22 in Belgia, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, 52 in Elvetia, 4 in Turcia, 2 in Islanda, 2 in Belarus, 7 in Bulgaria, 13 in Cipru, 4 in India, 5 in Ucraina, 8 in Emiratele Arabe Unite, 14 in Republica Moldova, 3 in Muntenegru, 218 in Irlanda, 5 in Singapore, 5 in Tunisia, 8 in Republica Coreea, 2 in Bosnia si Hertegovina, 2 in Serbia si cate unul in Argentina, Luxemburg, Malta, Brazilia, Kazakhstan, Republica Congo, Qatar, Vatican, Portugalia, Egipt, Pakistan, Iran, Slovenia, Federatia Rusa, Croatia, Finlanda si Polonia. De la inceputul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) si pana la acest moment, 190 de cetateni romani aflati in strainatate, 34 in Italia, 19 in Franta, 43 in Marea Britanie, 60 in Spania, 14 in Germania, 2 in Belgia, 3 in Suedia, 5 in Irlanda, 2 in Elvetia, 2 in Austria, unul in SUA, unul in Brazilia, unul in Republica Congo, unul in Grecia, unul in Iran si unul in Polonia, au decedat.Dintre cetatenii romani confirmati cu infectie cu noul coronavirus, 798 au fost declarati vindecati: 677 in Germania, 90 in Grecia, 18 in Franta, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, 2 in Namibia, unul in Luxemburg, unul in Tunisia si unul in Argentina.