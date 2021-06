Raport ingrijorator al ONU. Pentru prima data in ultimii 20 de ani, numarul copiilor obligati sa munceasca a crescut

Un raport comun al OIM si UNICEF estimeaza ca, la inceputul anului 2020, 160 de milioane de copii erau obligati sa munceasca, cu 8.4 milioane mai mult decat in urma cu patru ani.Daca se adeveresc previziunile actuale privind cresterea saraciei globale, inca noua milioane de copii vor fi fortati sa munceasca pana la sfarsitul anului viitor, potrivit raportului.Modelele statistice indica insa ca aceasta proiectie ar putea fi de peste cinci ori mai mare, a avertizat Claudia Cappa, coautor al raportului."Daca protectia sociala scade in raport cu nivelul actual, din cauza masurilor de austeritate si a altor factori, numarul copiilor obligati sa munceasca ar putea sa creasca cu 46 de milioane" pana la sfarsitul anului 2022, a explicat Cappa pentru AFP.Raportul, publicat la fiecare patru ani, arata ca jumatate din numarul copiilor care muncesc au varsta cuprinsa intre 5 si 11 ani.Tendinta ascendenta a inceput inainte ca pandemia sa perturbe complet economia globala si sa marcheze un punct de cotitura fata de cele 94 de milioane de copii care munceau in perioada 2000 - 2016.In momentul in care criza generata de pandemie s-a extins la nivel global, unul din zece copii muncea.ONU avertizeaza ca situatia risca sa se deterioreze daca nu se face nimic pentru a ajuta familiile care se scufunda in saracie."Pierdem teren in lupta impotriva muncii realizate de copii si anul trecut nu a usurat lucrurile", a subliniat Henrietta Fore, director executiv al UNICEF.Fenomenul afecteaza baietii intr-o mai mare masura, acestia reprezentand 97 de milioane din totalul de 160 de milioane de copii care munceau la inceputul anului 2020.Si mai ingrijoratoare este cresterea numarului de copii cu varste cuprinse intre 5 si 17 ani care fac o munca periculoasa, ce poate avea un efect direct asupra dezvoltarii, educatiei sau sanatatii lor; o categorie ce include sectoare periculoase precum mineritul sau pescuitul sau faptul de a lucra peste 43 de ore pe saptamana, ceea ce face ca orice scolarizare sa fie aproape imposibila.La inceputul anului 2020, OIM si UNICEF estimau ca 79 de milioane de copii erau angajati in acest tip de munca periculoasa, cu 6.5 milioane mai mult decat in urma cu patru ani.Marea majoritate a copiilor (70% /112 milioane) sunt angajati in activitati agricole, in timp ce 20% sunt activi in sectorul serviciilor, iar restul de 10% in industrie.Africa subsahariana a inregistrat cea mai mare crestere a numarului de copii care sunt obligati sa munceasca. Numarul acestora a fost cu 16.6 milioane mai mare la inceputul anului trecut, comparativ cu 2016.