Raport dramatic al ONU. Numarul copiiilor rapiti si violati in zonele de conflict a crescut "ametitor" in 2020

"Incalcarile cu cea mai mare crestere exponentiala in 2020 au fost rapirile, cu un procent ametitor de 90%, violurile si alte forme de violenta sexuala, care au crescut cu 70%", a anuntat luni biroul Virginiei Gamba, reprezentanta speciala a ONU pentru copii si conflictele armate.Biroul a documentat violente comise la adresa a peste 19.300 de fete si baieti din zonele de conflict in cursul anului 2020.In 8.400 de cazuri, copiii au fost ucisi sau mutilati, in principal in Afganistan, Siria, Yemen si Somalia.Aproape 7.000 de minori au fost recrutati ca soldati copii sau folositi in razboi, in principal in Somalia, Siria, Myanmar si Republica Democratica Congo.Human Rights Watch a criticat biroul ONU pentru faptul ca nu a inclus Israelul si Arabia Saudita pe asa-numita lista neagra din anexa raportului pentru actiunile acestor tari impotriva copiilor, desi violentele au fost documentate in raport.Organizatia a apreciat ca aceasta marcheaza un esec repetat al Secretarului General al ONU, Antonio Guterres, de a-si baza lista pe propriile dovezi ale ONU, despre care aceasta a afirmat ca tradeaza copiii si promoveaza impunitatea.