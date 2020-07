Raport ORS. Peste 6.300 de pacienti spun ca li s-au cerut bani de catre medici sau asistente. Spitalele care conduc Topul Rusinii

Spitalul Floreasca, Spitalul Judetean din Craiova, Spitalul Judetean din Targu Jiu si Spitalul CF 2 din Bucuresti se mentin si in 2019 in Topul rusinii realizat de Observatorul Roman de Sanatate . Asta inseamna ca sunt spitale pentru care "satisfactia pacientului nu conteaza". Patru din cele 10 spitale cuprinse in acest top sunt din Bucuresti.Astfel, in topul celor mai putin transparente spitale, care nu sunt interesate deloc de satisfacerea pacientilor lor, intra urmatoarele 10 spitale: Spitalul Judetean din Craiova, Spitalul Judetean din Targu Jiu, Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca, Spitalul Clinic de Urgenta Sfantul Pantelimon din Bucuresti, Spitalul CF 2 din Bucuresti, Spitalul de Urgenta Petrosani, Spitalul Clinic "Sf. Maria" Bucuresti, Spitalul Orasenesc Targu-Carbunesti, Spitalul Municipal "Dimitrie Castroian" Husi, Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Ploiesti.6,371 de pacienti au raportat, in 2019, faptul ca li s-au cerut bani sau atentii de catre medici sau asistente. Numarul pacientilor care au raportat acest lucru e in continua crestere in perioada 2017-2019.1 din 5 pacienti a raportat faptul ca a trebuit sa isi cumpere din propriul buzunar materiale sau medicamente pe timpul internarii.Exista insa si o clasificare pozitiva. In topul spitalelor transparente, care pun accent pe satisfactia pacientilor, se numara Institutul Matei Bals din Bucuresti, Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga, Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj, Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului "Alesandrescu Rusescu" Bucuresti, Institutul Regional de Oncologie Iasi, Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr.G.I.M. Georgescu" Iasi, Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Filantropia" Bucuresti, Spitalul Clinic Coltea Bucuresti, Spitalul Clinic de Boli Infectioasesi Tropicale "Victor Babes" Bucuresti.In plus, exista si un top 10 al celor mai curate spitale - cu cei mai multi pacienti care s-au declarat multumiti de curatenia din unitatea medicala. Pe primele 3 locuri sunt Spitalul General CF Ploiesti, Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Dr. Ion Sbarcea din Brasov si Institutul de Boli Cardiovasculare din Timisoara.40,25% dintre pacientii externati care au completat chestionare de feedback in anul 2019 s-au declarat foarte multumiti de serviciile medicale oferite in spital , 39,93% multumiti, 8,19% nemultumiti si 11,63% foarte nemultumiti, mai arata datele analizate de Observatorul Roman de Sanatate.- Cat de multumit sunteti de serviciile medicale oferite in spital?- Cat de multumit sunteti de activitatea si implicarea medicului?- Cat de multumit sunteti de curatenia din spital?- A fost nevoie sa cumparati medicamente sau alte meteriale sanitare?- Cat de multumit sunteti de activitatea si implicarea asistentelor medicale?- Ati primit explicatii clare cu pricire la diagnostic si tratament?- Ati recomanda unei persoane apropiate sa se trateze la acest spital?- Starea dumneavoastra de sanatate este mai buna dupa externare?- Vi s-au solicitat bani sau atentii de catre medici sau asistente?- Doriti sa raportati responsabilul anticoruptie al Ministerului Sanatatii faptul ca vi s-au solicitat bani sau atentii?Topul a fost realizat pe un esantion de 224.280 de pacienti. In anul 2019, 6.371 de pacienti au sesizat ca li s-au solicitat bani sau atentii pentru medici sau asistente. Mai mult, 1 din 5 pacienti a raportat ca a fost nevoit sa cumpere din propriul buzunar materiale sau medicamente in timp ce era internat in spital.In ultimii trei ani, procentul pacientilor nemultumiti de serviciile medicale din spitale a ramas constant ca evolutie: o cincime se declara nemultumiti si foarte nemultumiti.